سرعت عمل تیم‌های عملیاتی آب و برق برای حفظ پایداری شبکه قابل تقدیر است

سرعت عمل تیم‌های عملیاتی آب و برق برای حفظ پایداری شبکه قابل تقدیر است
وزیر نیرو با تاکید بر سرعت عمل تیم‌های عملیاتی در رفع خسارات ناشی از حملات دشمن گفت: در شرایط جنگی و حملات خصمانه دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به زیرساخت‌های حیاتی کشور، از مجاهدت بی‌وقفه کارکنان صنعت آب و برق تقدیر می‌کنم و بی شک هم‌راهی مردم، گره گشاترین عامل پایداری این دو کالای حیاتی است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نیرو، عباس علی آبادی در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسامی با اشاره به اقدامات جهادی کارکنان صنعت آب و برق برای حفظ پایداری شبکه آب و برق در شرایط جنگی گفت: در این مقطع بحرانی، همکاران ما در صنعت آب و برق با تفکری جهادی و تمرکزی مضاعف، عملیات رفع مشکلات ناشی از حملات دشمن را با سرعتی کم‌نظیر به سرانجام رساندند. این تلاش‌ها که با هماهنگی کامل میان واحدهای عملیاتی، شرکت‌های تابعه و نهادهای مرتبط انجام شد، نشان از عمق تعهد و تخصص نیروی انسانی کشور دارد و به طور مستقیم به حفظ تداوم خدمات رسانی به مردم و مراکز حیاتی انجامید.

وزیر نیرو در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: همراهی و مشارکت مردم در کنترل و مدیریت مصرف آب و برق در این شرایط، یکی از عوامل کلیدی پایداری خدمات است. تقویت الگوهای مصرف بهینه و پرهیز از مصرف بی‌رویه، به کاهش فشار بر شبکه‌ها و تضمین دسترسی عادلانه به این منابع حیاتی کمک می‌کند. از همه مردم می‌خواهم در مصرف آب و برق همواره صرفه‌جویی را در اولویت قرار داده و با رعایت اصول مصرف پایدار، به صیانت از منافع ملی کمک کنند.

وی افزود: دانش فنی و بومی‌سازی حداکثری در کشور، به عنوان یکی از پایه‌های امنیت انرژی، به نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها کمک کرده است. این روند باوجود فشارهای موجود، جای هیچ نگرانی برای مردم باقی نمی‌گذارد؛ زیرا با تکیه بر توان داخلی، می‌توان به پایداری تامین انرژی و خدمات پایدار در تمامی ساعات و ایام امیدوار بود.

وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو همواره از مجاهدت و فداکاری همکارانش در صنعت آب و برق قدردانی می‌کند و با تداوم حمایت از نیروی انسانی و تقویت همکاری با مردم، به بازتوانی کامل زیرساخت‌های حیاتی و حفظ امنیت انرژی تا دستیابی به توسعه پایدار ادامه می‌دهد.

