مصطفی پوردهقان اردکان، نماینده مردم اردکان در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور و شرکت فولاد مبارکه، تأکید کرد: اهداف اولیه برنامه‌ریزی‌شده از سوی آمریکا و اسرائیل محقق نشده است. این حملات پس از ناکامی در دستیابی به اهدافی همچون ایجاد بی‌ثباتی داخلی و تضعیف انسجام ملی به سمت تخریب زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی هدایت شده است.

پوردهقان با بیان اینکه حمله به واحدهای فولادی، پتروشیمی و حتی زیرساخت‌های عمرانی همچون پل بیلقان B1 کرج با هدف ایجاد فشار روانی و سیاسی بر مسئولان انجام شده، افزود: این اقدامات نتیجه معکوس داشته و موجب تقویت انسجام، وحدت و اراده ملی شده است.

به گفته وی، بخش عمده واحدهای تولیدی کشور همچنان فعال هستند و کارگران و مدیران صنعتی در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند تا روند تولید با خللی مواجه نشود. در شهرستان اردکان نیز کارگران واحدهای صنعتی با امضای توماری بر ادامه فعالیت در خطوط تولید تأکید کرده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین از آغاز برآورد خسارات وارد شده خبر داد و گفت: مجلس، دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در هماهنگی کامل هستند و مقرر شده است که تسهیلات نقدینگی برای بازسازی سریع واحدهای آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تخصیص یابد.

پوردهقان اظهار کرد: کارشناسان داخلی توان بازسازی سریع خطوط تولید را دارند و به‌محض رفع تهدیدها، فعالیت واحدهای آسیب‌دیده از سر گرفته خواهد شد.

وی در پایان خواستار توقف اقدامات «تنش‌زا» و جبران خسارات شد و گفت: در صورت تداوم این اقدامات، ایران گزینه‌های مختلفی را برای پاسخ بررسی خواهد کرد.

