امکان ثبتسفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای ضروری
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: امکان ثبتسفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید فراهم شد.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، در راستای اجرای بند (۵١) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ تاریخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی، امکان ثبتسفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید که دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۹ اسفند سال گذشته هستند در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
برای این منظور محل تامین ارز جدید ذیل عملیات ارزی بدون انتقال ارز با عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - موضوع بند ۵١ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» ایجاد گردید.
ثبت سفارش از محل بند مذکور صرفا برای کد تعرفههای اعلام شده امکان پذیر است.
مجوز «اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان» جهت کنترل وجود قبض انبارهای تا تاریخ ۲۹ اسفند سال گذشته در فرآیند ثبتسفارش کارسازی شده است. ارجاع پرونده ثبت سفارش از محل این بند به ادارات کل استانی، برای پروندههای تولیدی بر اساس استان واحد تولیدی مربوطه و برای سایر پروندهها بر اساس استان کارت بازرگانی مالک پرونده تعیین خواهد شد.
ثبت سفارش از محل بند مذکور مشمول بررسی ضوابط سهمیه و بهینهسازی مصارف ارزی نخواهد بود.