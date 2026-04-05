به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و سیدشهدای انقلاب اسلامی ایران، همچنین تبریک انتخاب آیت‌الله «سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای» به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران با رأی قاطع مجلس خبرگان رهبری و پشتیبانی ملت ایران، اظهار کرد: دولت و همه دستگاه‌ها با هماهنگی و انسجام کامل در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و وزارت صمت نیز در این مسیر نقش مستقیم و عملیاتی دارد.

وی با اشاره به شرایط ویژه اخیر و تشبیه آن به «جنگ ۱۲ روزه»، ادامه داد: در نخستین ساعات آغاز جنگ، قرارگاه مرکزی وزارت صمت تشکیل شد. مدیران، معاونان و کارکنان بدون لحظه‌ای ترک میدان، حتی در ایام تعطیل در محل کار حضور داشتند. گزارش‌های سه‌ساعته از وضعیت بازار استان‌ها دریافت می‌شد و جلسات منظم وبیناری با استان‌ها برای پایش مستمر و رفع سریع کمبودها برگزار می‌شد.

وزیر صمت، با قدردانی از اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و امنا بازار که حتی در روزهای تعطیل گزارش‌های میدانی ارسال می‌کردند، افزود: برای کنترل بازار، اصل اساسی ما پُر نگه‌داشتن قفسه‌ها بود. از تولیدکنندگان درخواست شد تولید را افزایش دهند و برخی واحدها سه شیفته فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین ظرفیت ناوگان حمل بار برای تخلیه هرچه سریع‌تر کالا از گمرکات افزایش یافت که این اقدامات موجب جبران فوری کمبودها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی شد.

اتابک در ادامه تاکید کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی با قدرت وارد عمل شدند و اجازه ندادند شرایط جنگی، فرصتی برای سودجویی متخلفان ایجاد کند.

وی با اشاره به آینده اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: پس از عبور از این شرایط، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح اقتصادی قرار خواهد گرفت. ما خود تحریم‌ها را برمی‌داریم و غرامت این جنگ را از آغازکنندگان آن مطالبه خواهیم کرد.

وزیر صمت با اشاره به مکاتبات بین‌المللی در خصوص حملات وحشیانه آمریکایی-صهیونیستی به زیر ساخت‌های صنعتی ایران گفت: مکاتبات با سازمان یونیدو انجام شده و امروز نیز مجدداً پیگیری شد تا اقدامات حقوقی و مورد نیاز ایران در سریع‌ترین زمان ممکن انجام و اجرایی شود.

