حمله آمریکایی ـ صهیونی به سوله‌های جهاد کشاورزی شهر مهران

دقایقی قبل جنگنده های آمریکایی صهیونیستی به سوله‌های جهاد کشاورزی و تحقیقاتی شهر مهران حمله کردند.

به گزارش ایلنا، لحظاتی قبل جنگنده‌های ‌آمریکایی ـ صهیونی یکی از سوله های جهاد کشاورزی موجود در ورودی شهر مهران را مورد اصابت قرار دادند.

 با حمله این جنگنده‌ها صدای 3 انفجار مهیب به گوش رسید که با پیگیری های به عمل آمده خوشبختانه این حملات خسارت جانی به دنبال نداشته است.

 این سوله ها محل دپو آب معدنی بوده و در هنگام حمله کاملا خالی بوده اند.

همچنین یک واحد مرغداری هم در روستای انارک شهرستان چوار توسط جنگنده های دشمن مورد هدف قرار گرفت.

خوشبختانه این حمله نیز خسارت جانی نداشت.

