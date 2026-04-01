پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران
مدیرعامل بانک تجارت در پیامی ضمن بزرگداشت یاد و خاطره امام شهید حضرت آیتالله خامنهای (ره) ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را به ملت بزرگ ایران و کارکنان و خانواده بانک تجارت تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام دکتر اخلاقی به شرح زیر است:
به نام خدا
*و ذکر هم به ایام الله*
هممیهنان عزیز و غیور
همکاران ارجمند خانواده بزرگ بانک تجارت
با سلام؛
یوم الله دوازدهم فروردین مولود مبارک جمهوریت و اسلامیت ایران عزیز پس از دههها مجاهدت و مبارزه آحاد ملت بزرگ ایران تحت زعامت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) با نظام استبدادی ستمشاهی و استکبار جهانی است.
این ایام همچنین یادآور انتخاب و رای قاطع و آگاهانه ملت به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارائه الگویی نوین از حاکمیت مبتنی بر اراده ملی و مبانی دین مبین اسلام است.
اینک و در شرایطی که کشور عزیزمان و جبهه غیور مقاومت با جنگ ظالمانه و تحمیلی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی مواجه است ، ملت بزرگ ایران تحت رهبری مقام معزز رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) حمایت همهجانبه از مدافعان میهن و انقلاب، بصیرت و موقعیت شناسی خود را در عرصه جهانی به معرض نمایش گذاشته و جهانیان را با حیرت مواجه نمودهاند.
لذا آحاد مدیران و کارکنان غیور و متعهد بانک بزرگ تجارت برخود لازم و وظیفه می دانند همسو با حماسه سازی ملت در اقصی نقاط کشور عزیزمان و تلاش شبانه روزی مسئولین محترم کشوری و افتخار آفرینی نیروهای مسلح در میدان، با اتحاد و انسجام کامل و استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت های بانک تجارت نسبت به ارائه خدمات و رفع دغدغه های هموطنان عزیز اقدام شایسته بهعمل آورند.
رجاء واثق دارم با عنایات الهی و انسجام و تلاش مضاعف بیش از پیش در عرصه اقتصادی و پولی کشور ایفای نقش نمایند.
در پایان و در طلیعه سال *«اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»* به یاد امام راحل عظیمالشأن امام شهید امت و شهیدان سرافراز کشور سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران را به یکایک هموطنان عزیز و همکاران سختکوش بانک تجارت تبریک میگویم؛ امید آنکه تحت عنایات پروردگار متعال با انسجام و همت مضاعف نقش موثری در ایجاد آینده ای روشن، پایدار و شکوفا برای ایران عزیزمان ایفا نماییم.
هادی اخلاقی فیض آثار
مدیرعامل بانک تجارت