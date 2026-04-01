اطلاعیه شماره ۴ مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه

به اطلاع می‌رساند دشمن آمریکایی_ صهیونیستی حوالی ساعت ۲۳ شب گذشته (سه‌شنبه ۱۱ فروردین)، بار دیگر حمله شدیدی را به مجتمع فولاد مبارکه انجام و چندین نقطه از این مجتمع مورد هدف قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از فولاد مبارکه ، کارشناسان فنی و ایمنی از نخستین دقایق بعد از وقوع حمله در محل حضور و اوضاع را تحت کنترل داشته‌اند.

در عین حال با توجه به زمان وقوع حمله و شرایط ناشی از آن هنوز اطلاع دقیقی از میزان خسارات وجود ندارد اما ارزیابی‌های صورت گرفته تا این لحظه از حجم سنگین حملات، خسارات وارده و تخریب اساسی به واحدهای مرتبط با فرایند تولید حکایت دارد.

همچنین دشمن به طور همزمان به یکی از شرکت‌های فولادساز گروه فولاد مبارکه به نام شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری حمله و واحدهای تولیدی آن مجموعه نیز متحمل خسارات و آسیب شده است.

با عنایت به تمهیدات از قبل در نظر گرفته شده و شرایط ناشی از حمله اول در مجتمع فولاد مبارکه، تعداد کارکنان حاضر به حداقل ممکن رسیده بود و تعداد محدودی از همکاران که به مرکز درمانی ارجاع شده بودند به صورت سرپایی مداوا و مرخص شده‌اند. در فولاد سفید دشت نیز خوشبختانه هیچ یک از کارکنان شرکت مذکور دچار حادثه و مصدومیت نشده و در سلامت به سر می‌برند.

یادآور می‌شود در حمله اول دشمن بخشی از زیرساخت های انرژی از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی و نیروگاه قدیم ۲۵۰ مگاواتی فولاد مبارکه و بخشی از نواحی تولیدی به صورت جدی مورد حمله و متحمل خسارات اساسی شده بود.

از هموطنان عزیز و فعالان رسانه‌ای درخواست می‌شود اخبار مربوط به این موضوع را صرفاً از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی گروه فولاد مبارکه دنبال نمایند.

جزئیات تکمیلی و گزارش دقیق‌تر از ابعاد حمله، متعاقباً و پس از تکمیل بررسی‌ها به استحضار خواهد رسید.

