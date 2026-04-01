درآمد سالانه ۸۰ میلیارد دلاری از محل عوارض خدمات در تنگه هرمز

به گزارش ایلنا و به نقل از اتاق ایران، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: شرایط امروز ما در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روابط بین الملل تغییر کرده و جایگاه جهانی و منطقه‌ای ما ویژه است. این جنگ پایان خواهد یافت و شرایط ما دیگر آنی نیست که پیش از این وجود داشت.

آل‌اسحاق ادامه داد: در این شرایط پیشنهاد من این است که هیات رئیسه اتاق ایران با هدف شناخت مناسب از وضعیت موجود و پیش بینی شرایط پساجنگ و تعریف راهبردهای مناسب، گروهی از کارشناسان و مسئولین کمیسیون های تخصصی اتاق را مامور بررسی شرایط پساجنگ کند تا این تیم هم پیش بینی از شرایط آینده داشته باشد و هم در هر یک از حوزه‌های تخصصی راهکارهای خود را ارائه دهد. در این راستا لازم است مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به طور جدی وارد شده و گروه مطالعاتی تشکیل دهد.

وی با اشاره به اینکه در یک جنگ تمام عیار قرار داریم که یک سوی آن ما هستیم و سوی دیگر آن بسیاری از کشورهای جهان، ادامه داد: همانطور که دشمنانی داریم دوستانی نیز داریم و در کنار تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌های قابل توجهی نیز برای ما وجود دارد که شناخت و بهره برداری از آنها نیازمند برنامه‌ریزی‌های درست است.

آل اسحاق با بیان اینکه اقتصاد جنگ الزامات و اقتضائات و استراتژی‌های خاص خود را می‌طلبد، گفت: در این مدل اقتصاد، امکانات و عمده منابع و توانایی ها باید به سمت موفقیت در جنگ هدایت شوند. همچنین باید برای تاب آوری بیشتر تمهیداتی برای مردم و فعالین اقتصادی در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برای معیشت و تامین زندگی مصرف کنندگان برنامه‌ریزی شود، ادامه داد: همچنین باید برای فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان نیز تمهید شود که بتوانند نیازهای جنگ و نیازهای اساسی و مصرفی مردم را تولید کنند تا این ۲ حیطه در اولویت تولید باشد. در این صورت عقبه کار و پشتیبانی و لجستیک جنگ به درستی انجام خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه اتاق ایران با این رویکرد ۲ اولویت را باید مد نظر قرار دهد، افزود: اول اینکه چه کنیم تا فعالین اقتصادی در شرایط فعلی و جنگ، بتوانند به تولید و خدمات ادامه دهند و دوم در شرایط پساجنگ چطور و با چه رویکردی ظاهر شوند. اتاق ایران می‌تواند در شرایط مدیریت جنگ و بحران فعلی فعالانه وارد شود. همچنین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران دستورکاری برای کمیسیون‌های تخصصی در ۲ محور اصلی تدوین کند و از انها بخواهد برنامه خود را برای اداره امور در شرایط فعلی و در زمان جنگ و همچنین برنامه و پیشنهادات آنها برای پساجنگ ارائه کنند.

وی افزود: هیات رئیسه اتاق ایران نتیجه این ارزیابی‌ها را جمع‌بندی کرده و به صورت برنامه عملیاتی برای ارکان این اتاق و جهت همکاری با ارکان حاکمیتی کشور ارائه کند.

افزایش فرصت های اقتصادی کشور پس از پایان جنگ

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی بعد از جنگ فرصت های بسیار بیشتری برای فعالیت های اقتصادی به نسبت قبل خواهد داشت، گفت: البته این امر نیازمند برنامه ریزی درست است. پس از پایان جنگ و در صورت پیروزی ایران، بخش زیادی از تهدیدهای پس از انقلاب، فضای ایران هراسی و تحریم ها از بین خواهد رفت و ایران میتواند از ظرفیت ۲ تا ۳ هزار میلیارد دلاری تعاملات اقتصادی منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده کند.

وی با بیان اینکه ایران در حال حاضر حداقل بهره برداری را از این فضا و حدود ۶۰ میلیارد دلار دارد، ادامه داد: بعد از جنگ این میزان می‌تواند به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. این یعنی ۱۰ برابر شدن تجارت خارجی که معنای آن ۱۰ برابر شدن تحول و رشد اقتصادی، اشتغال و تولید کشور.

آل اسحاق با اشاره به ظرفیت اقتصادی تنگه هرمز، اظهار کرد: این یک فرصت مهم اقتصادی است که تا کنون به هر دلیل از آن استفاده نکرده ایم در حالی که کشورهای دیگر در موارد مشابه مانند کانال سوئز، پاناما و ... از آن استفاده میکنند.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین و حقوق محرز دریا ما می‌توانیم در ازای خدماتی که در این تنگه ارائه می‌کنیم دست کم عوارض ۱۰ درصدی دریافت کنیم که شامل ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم تجارت جهانی است. بنابراین دست کم سالانه می‌توانیم بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار تنها از محل تنگه هرمز درامد داشته باشیم.

دو شرط پیروزی در جنگ

آل اسحاق گفت: بنابراین آینده روشن است اما به این شرط که از این حادثه پیش امده موفق بیرون بیاییم و پیروز منطقه باشیم. البته این موفقیت نیز در گرو چند شرط است.

وی ادامه داد: شرط اول هم‌دل و هم‌جهت بودن ملت است و شرط دوم نیز این است که مسئولین بتوانند رابطه مردم و حاکمیت را متناسب با واقعیت جدید پساجنگ و راهبردهای آن تنظیم کنند.

مسئولین با مترهای عقده و کینه با مردم وارد نشوند

آل اسحاق با بیان اینکه مردم فعلا با حضور شبانه در خیابان ها، اختلاف نظرها و انتقادات خود را کنار گذاشته و مقابل دشمن ایستاده اند، گفت: مسئولین و سیاسیون نیز باید این موضوع را درک کرده و به دنبال اعمال اختلاف سلیقه ها نروند. حیف است در این فضا با مترهای عقده و کینه وارد شوند. اگر صادقانه و با مهربانی با ملت برخورد شود آنها ۱۰ برابر این مهربانی را پاسخ میدهند.

ضرورت تحول در راهبردهای اقتصادی ۴۷ سال گذشته

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر ضرورت تغییر جهت و تحول در راهبردهای اقتصادی ۴۷ سال گذشته کشور، اظهار کرد: تا زمانی که اقتصاد در عمل در دست مردم و فعالین اقتصادی بخش خصوصی نباشد، به شکوفایی و رشد نمیرسیم. اگر مردم به راهبردها اعتماد نکنن، گارد فعالین اقتصادی برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت باز نمیشود.

وی با بیان اینکه حاکمیت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، گفت: اگر قرار است اقتصاد به معنای واقعی در دست مردم باشد، سیاست ها نیز باید متناسب با آن تغییر کنند. حکمرانی اقتصادی ما با ایجاد همدلی بین حاکمیت و فعالین اقتصادی، حکمرانی جدیدی ایجاد کند.

