پنج دستگاه اجرائی دیگر به اپلیکیشن بله پیوستند

دسترسی به خدمات ضروری دولتی در اپلیکیشن بله؛ ۵ دستگاه اجرایی دیگر به اپلیکیشن بله پیوستند.
به گزارش ایلنا؛ مرحله نخست طرح ملی «ارائه پایدار خدمات ضروری دستگاههای اجرایی در پیامرسانهای داخلی» با محوریت اپلیکیشن بله به بهرهبرداری رسید؛ طرحی که به گفته حمیدرضا احمدیان، سرپرست معاونت حکمرانی الکترونیک، نقطه عطفی در افزایش تابآوری و دسترسپذیری خدمات حیاتی برای عموم مردم به شمار میرود.
هدف اصلی این طرح، فراهمسازی امکان ارائه خدمات ضروری در بسترهایی است که از پایداری و آمادگی فنی لازم برخوردارند که راهاندازی مرحله نخست در بله انجام شده است.
اپلیکیشن بله، پلتفرم بازو این امکان را به سازمانها و نهادهای مربوطه میدهد تا فضای ارتباط با مخاطبان خود را فراهم کنند، اپلیکیشن بله با بیش از ۵۰ میلیون کاربر ثبتنامی بستر مناسبی برای اطلاعرسانی و ارائه خدمات است.
۲۶ اسفندماه، خدمات مربوط به پنج دستگاه اجرایی به صورت عملیاتی در اپلیکیشن بله و به صورت بازوهای کاری فعال شده است. این دستگاهها شامل سازمان بیمه سلامت، شرکت ملی گاز ایران، شرکتهای مدیریت و توزیع برق، شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب و سازمان راهداری و حملونقل جادهای هستند که شهروندان بر حسب نیاز، می توانند استفاده کنند.
پیش از این سازمانهایی مانند، کالابرگ، شرکت پست ایران، هدفمندی یارانهها، آموزش و پرورش از جمله سازمانهای مهمی بودند که در بله فعالیت خود را آغاز کردند.
احمدیان، سرپرست معاونت حکمرانی الکترونیک، هدف اصلی این پروژه را تسهیل دسترسی مردم به خدمات حیاتی و افزایش تابآوری نظام خدمات اداری کشور در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود: این روند با همکاری همه دستگاهها تداوم خواهد یافت.
سازمانها و کسبوکارها میتوانند برای استفاده از این امکانات و ظرفیتهای موجود در اپلیکیشن بله به این آدرس business.bale.ai مراجعه کنند.