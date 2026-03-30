سقف تراکنش با رمز دوم ثابت کارت بانکی یک میلیون تومان شد
کد خبر : 1767246
تخصیص رمز دوم ثابت از طریق دستگاههای خودپرداز بانک ملی ایران، گزینه عملیات چک و رمز امکانپذیر است.
به گزارش ایلنا؛ حداکثر مبلغ تراکنش با رمز دوم ثابت که پیش از این ۵ میلیون ریال تعیین شده بود، به ۱۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
این افزایش سقف برای بهبود تجربه کاربری در عملیات خرید یا پرداختهای الکترونیکی و کاهش محدودیتهای غیرضروری در تراکنشهای خُرد اعمال شده است.
شایان ذکر است؛ استفاده از رمز دوم پویا همچنان بهعنوان گزینهای امنتر و توصیهشده برای تراکنشهای با مبالغ بالاتر است.
