سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:
افزایش مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی دورههای زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای، از تمدید و افزایش مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی دورههای زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ در سامانه مؤدیان در راستای حمایت از مؤدیان، تسهیل انجام تکالیف قانونی و فراهم آوردن فرصت کافی برای بهرهمندی از اعتبار مالیاتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور تاکید شده است که بر اساس مقررات قانونی، بهرهمندی از اعتبار مالیاتی ناشی از مالیات و عوارض خرید پرداختی از تاریخ یکم دیماه ۱۴۰۴ فقط در صورت ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان امکانپذیر است اما با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای اجرای مصوبه مراجع ذیصلاح، مهلتهای قانونی مرتبط با ثبت صورتحسابهای الکترونیکی به شرح زیر افزایش یافته است:
۱. امکان افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) از طریق کارپوشه مؤدیان (اعم از نقدی و تضامین) برای دوره زمستان ۱۴۰۴ تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ فراهم شد.
۲. مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی اسفندماه ۱۴۰۴ با تاریخ صدور از ۱ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ افزایش یافت.
۳. مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی دوره بهار ۱۴۰۵ با تاریخ صدور از ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.
گفتنی است سازمان امور مالیاتی کشور در این اطلاعیه تاکید کرده است که که این تسهیلات با هدف همراهی با مودیان، ارتقای دقت در فرآیند ثبت اطلاعات و جلوگیری از بروز وقفه در استفاده از مزایای قانونی ارائه شده است.