آغاز طرح نوروزی «بیمه معلم، همراه هم‌وطن» با بسته‌های ویژه خدمات

همزمان با فرارسیدن سال نو و در راستای حمایت از هم‌وطنان، طرح نوروزی بیمه معلم با شعار «بیمه معلم، همراه هم‌وطن» در بیش از ۸۰ شعبه این شرکت در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بیمه معلم، در این طرح، بسته‌های ویژه بیمه‌ای با تمرکز بر نیازهای ایام سفر و تعطیلات نوروزی ارائه می‌شود. این بسته‌ها شامل رشته‌های مختلف بیمه‌ای از جمله بیمه آتش‌سوزی مسکونی، بیمه بدنه خودرو، بیمه حوادث انفرادی و بیمه باربری است.

این طرح با هدف تأمین آرامش خاطر و حمایت همه‌جانبه از هم‌میهنان در روزهای پرتردد و پرریسک نوروز تدارک دیده شده و خدمات مربوطه از طریق شبکه گسترده شعب و نمایندگی‌های این شرکت در دسترس عموم قرار دارد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از بسته‌های نوروزی «بیمه معلم، همراه هم‌وطن» می‌توانند به شعب و نمایندگی‌های بیمه معلم در سراسر کشور مراجعه کنند.

 

