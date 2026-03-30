به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بیمه معلم، در این طرح، بسته‌های ویژه بیمه‌ای با تمرکز بر نیازهای ایام سفر و تعطیلات نوروزی ارائه می‌شود. این بسته‌ها شامل رشته‌های مختلف بیمه‌ای از جمله بیمه آتش‌سوزی مسکونی، بیمه بدنه خودرو، بیمه حوادث انفرادی و بیمه باربری است.

این طرح با هدف تأمین آرامش خاطر و حمایت همه‌جانبه از هم‌میهنان در روزهای پرتردد و پرریسک نوروز تدارک دیده شده و خدمات مربوطه از طریق شبکه گسترده شعب و نمایندگی‌های این شرکت در دسترس عموم قرار دارد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از بسته‌های نوروزی «بیمه معلم، همراه هم‌وطن» می‌توانند به شعب و نمایندگی‌های بیمه معلم در سراسر کشور مراجعه کنند.

