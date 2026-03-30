بازدید دبیر ستاد تسهیلات نوروزی منطقه آزاد ماکو از مراکز اقامتی / ماکو آماده میزبانی از گردشگران و خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ

دبیر ستاد تسهیلات نوروزی منطقه آزاد ماکو از آمادگی ویژه این منطقه برای میزبانی از افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۵، فاطمه مهدیان، دبیر ستاد تسهیلات نوروزی منطقه آزاد ماکو، با حضور در مراکز اقامتی، هتل‌ها و زیرساخت‌های گردشگری این منطقه، از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی قرار گرفت.
در این بازدید که با هدف ارزیابی کیفیت خدمات، میزان آمادگی مراکز اقامتی و بررسی نقاط قوت و ضعف صورت گرفت، مهدیان بر لزوم ارائه خدمات مطلوب، تکریم گردشگران و حفظ استانداردهای بهداشتی و رفاهی تأکید کرد.
وی با اشاره به افزایش سفرهای نوروزی به منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: تمامی ظرفیت‌های اقامتی اعم از هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای پذیرایی از مسافران بسیج شده‌اند و تلاش شده شرایطی مناسب برای اقامتی ایمن و رضایت‌بخش فراهم شود.
دبیر ستاد تسهیلات نوروزی منطقه آزاد ماکو همچنین از آمادگی ویژه این منطقه برای میزبانی از افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ در سراسر کشور خبر داد و افزود: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و انسانی، تمهیدات لازم برای اسکان و حمایت از این عزیزان در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است.
مهدیان خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ماکو با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی، یکی از مقاصد مهم گردشگری در شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود و در نوروز امسال با آمادگی کامل، میزبان مسافران داخلی و خارجی خواهد بود.
وی در پایان بر تداوم نظارت‌ها تا پایان تعطیلات نوروزی تأکید کرد و گفت: هدف ما فراهم کردن تجربه‌ای امن، آرام و خاطره‌انگیز برای تمامی میهمانان است.

 

