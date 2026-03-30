مرور اتحاد و انسجام مردم ماکو هر شب در تجمع شبانه
کد خبر : 1767149
لبیک و تجدید بیعت با ولایت، حب وطن، دفاع از کیان نظام اسلامی تا پای جان، تقویت همبستگی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و جان بر کف ایران عزیز بر علیه دشمنان هر شب در تجمعات مردمی تکرار، تمرین و با اقتدار اعلام میشود.
به گزارش ایلنا؛ مردم ماکو هر شب در قراری مشخص در مکانی معلوم گرد هم میآیند و با حضور حماسی خود، اتحاد، انسجام و دشمنستیزی خود را به رخ جهانیان میکشند.
لبیک و تجدید بیعت با ولایت، حب وطن، دفاع از کیان نظام اسلامی تا پای جان، تقویت همبستگی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و جان بر کف ایران عزیز بر علیه دشمنان هر شب در تجمعات مردمی تکرار، تمرین و با اقتدار اعلام میشود.