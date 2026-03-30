به گزارش ایلنا؛ قائم‌مقام و دبیر ستاد خدمات سفر مناطق آزاد کشور با حضور در منطقه آزاد ماکو، از روند ارائه خدمات به مسافران نوروزی بازدید کرد و از آمادگی کامل این منطقه برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی خبر داد.

در این بازدید، دکتر خانلری با اشاره به جایگاه ویژه منطقه آزاد ماکو در مسیر تردد مسافران داخلی و خارجی اظهار داشت: منطقه آزاد ماکو به‌عنوان یکی از دروازه‌های مهم کشور، نقش مؤثری در خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی ایفا می‌کند و خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آمادگی مطلوبی در این منطقه وجود دارد.

وی با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی افزود: خدمت‌رسانی به هموطنان با تمام توان در منطقه آزاد ماکو در جریان است و تمامی دستگاه‌های مسئول در راستای ارائه خدمات شایسته به مسافران بسیج شده‌اند.

قائم‌مقام ستاد خدمات سفر مناطق آزاد کشور همچنین با اشاره به شرایط خاص برخی مناطق جنوبی کشور گفت: در حالی که برخی مناطق آزاد جنوبی به‌دلیل شرایط منطقه‌ای با محدودیت‌هایی مواجه هستند، منطقه آزاد ماکو با امنیت پایدار، طبیعت بکر و آب‌وهوای مطبوع، به‌عنوان مقصدی مناسب برای گردشگران نوروزی مطرح است.

در ادامه، فاطمه مهدیان دبیر ستاد خدمات نوروزی منطقه آزاد ماکو نیز از استقبال چشمگیر مسافران خبر داد .

گفتنی است منطقه آزاد ماکو با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و موقعیت راهبردی در شمال‌غرب کشور، هر ساله میزبان شمار قابل توجهی از گردشگران در ایام نوروز است

