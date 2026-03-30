نخستین جلسه ستاد خدمات سفر منطقه آزاد ماکو در سال ۱۴۰۵ برگزار شد/تأکید بر تقویت جایگاه ماکو بهعنوان مقصد گردشگری
به گزارش ایلنا؛ نخستین جلسه ستاد خدمات سفر منطقه آزاد ماکو در سال ۱۴۰۵ با حضور قائممقام و دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جمعی از معاونین ، مدیران و اعضای ستاد برگزار شد.
در این نشست، حسن خانلری قائممقام و دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تأکید بر اهمیت صنعت گردشگری در مناطق آزاد اظهار داشت: مناطق آزاد شمالغرب کشور بهویژه منطقه آزاد ماکو از امنیت پایدار و ظرفیتهای کمنظیر گردشگری برخوردارند و گردشگران میتوانند با اطمینان خاطر این مناطق را بهعنوان مقصد سفر خود انتخاب کنند.
وی با اشاره به ضرورت نگاه جامع به زنجیره گردشگری افزود: در حوزه خدمات سفر باید تمامی حلقههای زنجیره گردشگری از مبادی ورودی تا اسکان، خدمات رفاهی، حملونقل و بازدید از جاذبهها بهصورت یکپارچه دیده شود تا تجربهای کامل و رضایتبخش برای مسافران رقم بخورد.
خانلری با تأکید بر بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات تصریح کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش کیفیت خدمات و جلب رضایتمندی گردشگران از اولویتهای اصلی ستاد خدمات سفر است و در این مسیر، استانداردسازی خدمات گردشگری باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر آن بر فضای عمومی جامعه گفت: در کنار ارائه خدمات، باید به موضوع امیدآفرینی و ایجاد شور و نشاط در جامعه توجه ویژه داشته باشیم و با برنامهریزی مناسب، فضای مثبتی برای مردم و گردشگران فراهم کنیم.
قائممقام و دبیر ستاد خدمات سفر مناطق آزاد کشور با اشاره به موقعیت راهبردی ماکو در مسیر تردد مسافران خروجی به کشور ترکیه از طریق مرز بازرگان افزود: سالانه تعداد قابل توجهی از مسافران از این مسیر عبور میکنند و منطقه آزاد ماکو میتواند با برنامهریزی مناسب، این مسافران عبوری را به ماندگاری و بازدید از جاذبههای گردشگری منطقه ترغیب کند.
خانلری تصریح کرد: ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی ماکو بسیار غنی است، اما برای معرفی این توانمندیها در سطح ملی نیازمند اقدامات گسترده تبلیغاتی، رسانهای و نصب نمادها و المانهای شاخص گردشگری در سطح منطقه هستیم تا هویت گردشگری ماکو بیش از پیش نمایان شود.
وی همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر جنگ بر صنعت گردشگری گفت: بدون تردید شرایط جنگی بر فعالیتهای گردشگری اثرگذار بوده است، اما این شرایط نباید موجب توقف برنامهها شود و باید با مدیریت هوشمندانه، فعالیتها را متناسب با شرایط ادامه داد.
او در ادامه به موضوع مدیریت دوگانه در حوزه میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود: عدم اجرای کامل ماده ۶۵ و برخی ناهماهنگیها با دستگاههای متولی، مشکلاتی را در حوزه ساماندهی و بازسازی آثار تاریخی ایجاد کرده است و ضروری است هماهنگی بیشتری میان سازمان منطقه آزاد و اداره میراث فرهنگی برقرار شود تا آثار تاریخی ماکو مرمت و متناسب با حضور گردشگران آمادهسازی شوند.
در ادامه این جلسه، رضا نوری معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده اظهار داشت: برای ایام نوروز سال جاری برنامهریزیهای متنوعی در حوزه خدماترسانی، اسکان، برنامههای فرهنگی و پشتیبانی از مسافران انجام شده بود، اما همزمانی آن با شرایط جنگی کشور موجب شد بخش قابل توجهی از این برنامهها به تعویق افتد.
وی افزود: بسیاری از این برنامهها پس از عادی شدن شرایط و با رویکردی پرقدرتتر اجرایی خواهد شد و سازمان منطقه آزاد ماکو آمادگی دارد زیرساختها و خدمات مورد نیاز گردشگران را در سطح مطلوب ارائه کند.
همچنین در این نشست، فاطمه مهدیان دبیر ستاد خدمات سفر منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه این منطقه تنها در ایام نوروز میزبان مسافران نیست، گفت: ماکو در مناسبتهایی همچون اربعین حسینی و سایر رویدادهای ملی و مذهبی نیز پذیرای خیل عظیمی از زائران و مسافران است و به همین دلیل خدمات سفر در این منطقه ماهیتی مستمر و چندفصلی دارد.
وی خاطرنشان کرد: تمهیدات گستردهای برای ارتقای کیفیت خدمات سفر پیشبینی شده بود، اما شرایط جنگی کشور و تحولات اخیر موجب لغو یا تعویق بخشی از برنامهها شد و با این حال ستاد خدمات سفر منطقه آزاد ماکو با رویکردی جهادی آماده است در اولین فرصت، برنامههای پیشبینیشده را اجرایی کند.
در پایان این جلسه بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، تقویت زیرساختهای گردشگری، استانداردسازی خدمات، ساماندهی اماکن تاریخی و استفاده از ظرفیت رسانهها برای معرفی هرچه بیشتر منطقه آزاد ماکو بهعنوان مقصدی امن و جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تاکیدشد.