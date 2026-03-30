خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید دید میدانی دکتر مقداد محمودی از مناطق پیرامونی نیشکر عنوان شد؛

تقویت سیل‌بندهای روستاهای پیرامون کشت‌وصنعت‌های نیشکر

لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، در بازدیدی میدانی از وضعیت سیل‌بندهای مناطق و روستاهای پیرامون کشت‌وصنعت‌های نیشکر، بر استمرار تقویت و استحکام‌بخشی به این سازه‌های حفاظتی باهدف پیشگیری از وقوع سیلاب احتمالی تأکید کرد.

 به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، مقداد محمودی در جریان این بازدید که به‌منظور ارزیابی سطح آمادگی واحدهای عملیاتی و پایش زیرساخت‌های حفاظتی انجام شد، اظهار داشت: در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی، این شرکت خود را متعهد و ملزم به حمایت از همسایگان و ساکنان روستاهای پیرامونی صنعت نیشکر می‌داند.

 وی با تأکید بر رصد شبانه‌روزی و پایش مستمر سیل‌بندهای حفاظتی در این مناطق، تصریح کرد: از چند روز پیش، تمامی امکانات شرکت توسعه نیشکر برای مدیریت سیلاب‌های احتمالی بسیج شده است. خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده، نقاط آسیب‌پذیر شناسایی، ترمیم و تقویت شده‌اند.

 بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر بیش از ۲۴۰ کیلومتر سیل‌بند در حاشیه شرق و غرب رودخانه کارون، حاشیه شرقی و جنوبی رودخانه دز و محدوده روستاهای پیرامونی توسط شرکت توسعه نیشکر احداث، ترمیم و مقاوم‌سازی شده است که نقش مهمی در جلوگیری از ورود روان‌آب‌ها به مزارع و سکونتگاه‌های مردم ایفا می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار