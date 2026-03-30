تلاش 24 ساعته بیش از 100 نفر برای مدیریت شهری کیش در طوفان و بارندگی
با تلاش شبانه روزی حوزه های مختلف ابگرفتگی ها و مشکلات ناشی از بارش های شدید باران و وزش تند باد به سرعت رفع شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و اموربینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، پس از انجام اقدامات پیشگیرانه گسترده با هدف افزایش ظرفیت هدایت آبهای سطحی و رفع نقاط مستعد آبگرفتگی، با تلاش 105 نفراز نیروهای حوزه های مختلف شهری، فضای سبزو راهبری تصفیه خانه فاضلاب، مشکلات آبگرفتگی در معابر اصلی جزیره کیش در کمترین زمان مرتفع شد.
در طول بارش باران به بیش از ۱۳۰مورد تماس با سامانه ۱۳۷ با موضوع بارندگی و آب گرفتگی معابر، ۹۷ مورد تماس با موضوع آبگرفتگی منازل با سامانه 137 و 24 مورد نیز تماس با آتش نشانی رسیدگی شده است.
گفتنی است با تمهیدات انجام شده و با حفر ۷۲ حلقه چاه جذبی و اجرای ۳ ترانشه جذب آب در سطح جزیره در طی سال گذشته با هدف بهبود زیرساختهای مدیریت آبهای سطحی، آبگرفتگی معابر در کیش کاهش یافته است.