نظارت مستمر بر نرخ و نحوه عرضه کالاها در جزیره کیش

شش تیم نظارتی هر روزه بر نرخ و نحوه عرضه کالاها در جزیره کیش نظارت می‌کنند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی وامور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، روند عرضه کالاها با حضور 6 تیم نظارتی به صورت روزانه در حال بررسی است تا کمبود و مشکلی در ارائه اقلام مورد نیاز شهروندان وجود نداشته باشد.

این تیم ها به صورت محسوس و نامحسوس در دو شیفت صبح و عصر درحال بازدید و نظارت هستند و با تمهیدات انجام شده تمامی اقلام مورد نیاز به روال سابق در جزیره کیش تامین و عرضه می‌شود.

گفتنی است؛ شهروندان می‌توانند چنانچه انتقاد یا شکایتی در خصوص عرضه کالاها دارند با شماره 124 جهت پاسخگویی و بررسی تماس بگیرند.

 

