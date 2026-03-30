بررسی میدانی نحوه خدماتدهی داروخانهها و توزیع اقلام دارویی در جزیره کیش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نحوه خدمات دهی داروخانه ها و توزیع اقلام دارویی در جزیره کیش دیدن کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف بررسی وضعیت تامین، توزیع و عرضه اقلام دارویی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از داروخانه های جزیره بازدید کرد.
کبیری در این بازدیدها با حضور در داروخانههای نقاط مختلف جزیره کیش از نزدیک در جریان خدماتدهی داروخانه ها و وضعیت عرضه دارو در جزیره کیش قرار گرفت و در خصوص مشکلات حوزه دارو و راهکارهای رفع این مشکلات با داروسازان و کارکنان داروخانهها گفت و گو کرد.
گفتنی است؛ با تمهیدات پیشبینی شده در حوزه تامین، ذخیرسازی و عرضه دارو در جزیره کیش با کمبودی مواجه نیستیم.