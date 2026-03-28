به گزارش ایلنا از مدیریت امور روابط‌ عمومی بانک تجارت، حسب اطلاعیه استانداری تهران و ابلاغ شورای هماهنگی بانک‌ها و با هدف ارائه خدمت به مشتریان، شعب این بانک در روز شنبه هشتم فروردین ۱۴۰۵ به‌صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

بر این اساس، شعب کشیک بانک تجارت و همچنین تمامی واحدهای ارزی در این روز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱3:۳۰ آماده ارائه خدمات بانکی مورد نیاز به مشتریان هستند.

نحوه فعالیت شعب بانک تجارت در سایر استان‌ها بنا به تصمیم استانداری‌های متبوع است.

کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان بانک تجارت نیز از طریق شماره ۱۵۵۴ آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و ارائه راهنمایی‌های لازم به مشتریان هستند.