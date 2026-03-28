معرفی شعب کشیک بانک تجارت در روز شنبه هشتم فروردینماه
بانک تجارت فهرست شعب کشیک خود در استان تهران و البرز را برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان در روز شنبه هشتم فروردینماه اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، حسب اطلاعیه استانداری تهران و ابلاغ شورای هماهنگی بانکها و با هدف ارائه خدمت به مشتریان، شعب این بانک در روز شنبه هشتم فروردین ۱۴۰۵ بهصورت کشیک فعالیت خواهند داشت.
بر این اساس، شعب کشیک بانک تجارت و همچنین تمامی واحدهای ارزی در این روز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱3:۳۰ آماده ارائه خدمات بانکی مورد نیاز به مشتریان هستند.
نحوه فعالیت شعب بانک تجارت در سایر استانها بنا به تصمیم استانداریهای متبوع است.
کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان بانک تجارت نیز از طریق شماره ۱۵۵۴ آماده پاسخگویی به پرسشها و ارائه راهنماییهای لازم به مشتریان هستند.
