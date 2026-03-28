کیش دومین نقطه پربارش استان در سه روز اخیر

کیش دومین نقطه پربارش استان در سه روز اخیر
جزیره کیش با ثبت بیش از ۱۰۰ میلی‌متر بارندگی در سه روز گذشته، پس از شهرستان بندرلنگه در جایگاه دوم پربارش‌ترین مناطق استان هرمزگان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فعالیت سامانه بارشی در روزهای اخیر موجب بارندگی قابل توجه در نقاط مختلف استان هرمزگان شده است؛ به‌گونه‌ای که شهرستان بندرلنگه با ثبت حدود ۱۳۷.۹ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش در استان را طی این مدت به خود اختصاص داده است.

در همین بازه زمانی، جزیره کیش تا ساعت 6 و سی دقیقه جمعه 7 فروردین با ثبت بیش از ۱۰۰ میلی‌متر بارندگی در جایگاه دوم پربارش‌ترین مناطق استان قرار گرفت و بارش‌های قابل توجهی در سطح جزیره به ثبت رسید.

بارندگی‌های اخیر بخشی از فعالیت سامانه بارشی در جنوب کشور بوده که موجب افزایش میزان بارش در برخی مناطق ساحلی و جزایر استان هرمزگان شده است.

 

