اطلاعیه شماره ۳ مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا، در پس حمله جنایتکارانه آمریکایی صهیونیستی به مجتمع فولاد مبارکه، طبق ارزیابی‌های صورت گرفته تا این لحظه، نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی شهید حاج احمد کاظمی، نیروگاه قدیم ۲۵۰ مگاواتی فولاد مبارکه، تعدادی از مدول‌‌های احیای مستقیم و بخشی از کارگاه تولیدی ناحیه فولادسازی این مجتمع مورد اصابت قرار گرفته و متحمل خسارت شده اند.

اطلاعات تکمیلی در این زمینه متعاقباً اعلام می شود.

انتهای پیام/