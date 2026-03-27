اطلاعیه مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه پیرامون حمله آمریکایی صهیونی به این مجتمع صنعتی

مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در حال حاضر وضعیت فولاد مبارکه تحت کنترل قرار گرفته است و کارشناسان در حال بررسی دقیق ابعاد فنی و میزان خسارات وارده هستند.

به گزارش ایلنا، مدیریت ارتباطات فولاد  مبارکه اعلام کرد؛ ساعتی پیش دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه جنایات و اقدامات مذبوحانه خود به بخشی از تأسیسات برق مجتمع فولاد مبارکه و بخشی از کارگاه ناحیه فولادسازی حمله کرد.

بلافاصله تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی و فنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط را آغاز کرده اند.

وضعیت در حال حاضر تحت کنترل قرار گرفته است و کارشناسان در حال بررسی دقیق ابعاد فنی و میزان خسارات وارده هستند. از هموطنان عزیز و فعالان رسانه‌ای درخواست می‌شود اخبار مربوط به این موضوع را صرفاً از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی مجتمع دنبال نمایند.

جزئیات تکمیلی و گزارش دقیق‌تر از ابعاد حادثه، متعاقباً و پس از تکمیل بررسی‌ها به استحضار خواهد رسید.

‌ شایان ذکر است،  معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان اعلام کرد؛  در حمله عصر امروز دشمن آمریکایی صهیونیستی به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان یک نفر شهید و ۲ نفر مجروح شدند.

