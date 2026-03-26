مهار کامل آتشسوزی واحد الفین پتروشیمی بندر امام در کمتر از یک ساعت
آتشسوزی رخداده در پتروشیمی بندر امام با اقدام سریع تیمهای عملیاتی و آتشنشانی مجتمع در کمتر از یک ساعت بهطور کامل مهار و اطفا شد.
گبه گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندر امام، آتشسوزی رخداده در واحد الفین این مجتمع که در ساعت ۱۲:۱۲ امروز آغاز شده بود، با اقدام سریع تیمهای عملیاتی و آتشنشانی مجتمع در ساعت ۱۲:۵۴ بهطور کامل مهار و اطفا شد.
بر اساس بررسیهای انجامشده، این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشته و با مدیریت بهموقع تیمهای فنی و ایمنی، از گسترش آن جلوگیری شده است.
در حال حاضر فعالیتهای مجتمع پتروشیمی بندر امام بدون اختلال و مطابق روال عادی در حال انجام است و واحدهای عملیاتی به فعالیت خود ادامه میدهند.
روابط عمومی پتروشیمی بندر امام ضمن قدردانی از تلاش تیمهای عملیاتی و ایمنی، تأکید میکند اطلاعرسانی درباره رویدادهای مجتمع صرفاً از طریق این مرجع رسمی انجام میشود.