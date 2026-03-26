مهار کامل آتش‌سوزی واحد الفین پتروشیمی بندر امام در کمتر از یک ساعت

مهار کامل آتش‌سوزی واحد الفین پتروشیمی بندر امام در کمتر از یک ساعت
آتش‌سوزی رخ‌داده در پتروشیمی بندر امام با اقدام سریع تیم‌های عملیاتی و آتش‌نشانی مجتمع در کمتر از یک ساعت به‌طور کامل مهار و اطفا شد.

گبه گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندر امام، آتش‌سوزی رخ‌داده در واحد الفین این مجتمع که در ساعت ۱۲:۱۲ امروز آغاز شده بود، با اقدام سریع تیم‌های عملیاتی و آتش‌نشانی مجتمع در ساعت ۱۲:۵۴ به‌طور کامل مهار و اطفا شد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشته و با مدیریت به‌موقع تیم‌های فنی و ایمنی، از گسترش آن جلوگیری شده است.

در حال حاضر فعالیت‌های مجتمع پتروشیمی بندر امام بدون اختلال و مطابق روال عادی در حال انجام است و واحدهای عملیاتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

روابط عمومی پتروشیمی بندر امام ضمن قدردانی از تلاش تیم‌های عملیاتی و ایمنی، تأکید می‌کند اطلاع‌رسانی درباره رویدادهای مجتمع صرفاً از طریق این مرجع رسمی انجام می‌شود.

