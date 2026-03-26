مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی تمدید شد

به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد در شرایط اضطراری و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، برای تسهیل فرآیند تجارت خارجی و حفظ پایداری تولید و تجارت در کشور، برخی اقدامات حمایتی در دستور کار قرار گرفته است.

بر همین اساس، مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی به مدت یکماه تمدید شد تا فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط فعلی با سهولت بیشتری به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهند.

همچنین بر اساس این تصمیم، محدودیت‌های بانکی موضوع بند ۵ مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت سه ماه تعلیق شده است.

سازمان توسعه تجارت ایران همچنین اعلام کرده است این تصمیم در چارچوب تعامل مستمر با اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط با تجارت و با هدف شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط اضطرار اتخاذ شده است.

به گفته مسئولان این سازمان، این اقدام با هدف تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی و تداوم جریان تولید و تجارت کشور انجام شده است.

