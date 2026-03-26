اولویتبندی بازسازی صنایع آسیبدیده در جنگ
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه جامع برای بازسازی کارخانههای آسیبدیده خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه جامع برای بازسازی کارخانههای آسیبدیده خبر داد و گفت: تولید کشور با مدیریت اولویتها دچار کمبود نخواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت کارخانههایی که بهطور کامل آسیب دیدهاند، ادامه داد: این واحدها در حال حاضر توسط تیمهای کارشناسی از سوی استانها و وزارت صمت در حال بررسی دقیق هستند.
وزیر صمت افزود: در این فرآیند، جمعبندی لازم با واحدهای تولیدی انجام میشود تا نسبت به تخصیص مجدد ظرفیتها و همچنین تسریع در راهاندازی کارخانههایی که امکان بازگشت سریعتری به چرخه تولید دارند، اقدام شود.
وی در ادامه تأکید کرد: در اولویتبندی انجامشده، کارخانههایی که محصولات آنها در زنجیره تولید سایر کالاها کاربرد گستردهتری دارد، در اولویت نخست بازسازی قرار گرفتهاند.
اتابک با اشاره به حمایتهای در نظر گرفتهشده برای واحدهای آسیبدیده، خاطرنشان کرد: تخصیص ارز، ارائه تسهیلات، برقراری بیمه بیکاری برای کارگران، و همچنین مساعدت در پرداختهای تأمین اجتماعی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد: همزمان با این اقدامات، فرآیند بازسازی واحدهای صنعتی نیز آغاز خواهد شد.
وزیر صمت در مورد نگرانیها درباره کمبود در تولید، گفت: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که روند تولید کشور بدون اختلال ادامه یابد و در تأمین کالاها با کمبودی مواجه نخواهیم شد.