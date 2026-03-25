بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از شعب استان همدان در تعطیلات نوروز/ متقی نیا: بانک ها خط مقدم جبهه اقتصادی کشور هستند

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی نیا که با هدف بررسی نحوه ارائه خدمات به مشتریان در ایام نوروز از مدیریت و شعب کشیک استان همدان بازدید می کرد، ضمن قدردانی از حضور متعهدانه کارکنان در شرایط دشوار کنونی، بر لزوم تداوم خدمت رسانی به هموطنان تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی در دیدار و گفت و گو با کارکنان و مشتریان بانک در مدیریت استان همدان و شعب کشیک شهید نفیسی، بهار و لالجین، از نزدیک به بررسی روند ارائه خدمات پرداخت و راهکارهای لازم را برای بهبود کیفیت و تسریع در خدمت رسانی ارائه داد.

متقی نیا خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی برای ارایه مستمر خدمات به واحدهای تولیدی در شرایط خاص کنونی، برنامه ریزی های لازم را انجام داده تا نقش خود را در حمایت از امنیت غذایی کشور به نحو احسن ایفا کند.

