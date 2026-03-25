خرید تضمینی گندم بین ۴۷۵۰۰ تا ۴۹۵۰۰ تومان تعیین شد

به گزارش ایلنا، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برحسب کیفیت و درجه‌بندی محصول تعیین شده است.

وی افزود: براساس این مصوبه، هر کیلوگرم گندم معمولی با توجه به کیفیت و درجه‌بندی آن ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری خواهد شد.

آنجفی تصریح کرد: پیش از این، قیمت هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود، اما با توجه به آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، به منظور حمایت از کشاورزان و گندمکاران و همچنین جبران افزایش هزینه‌های تولید، ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت به قیمت هر کیلوگرم گندم افزوده شده است.

