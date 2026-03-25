خرید تضمینی گندم بین ۴۷۵۰۰ تا ۴۹۵۰۰ تومان تعیین شد

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برحسب درجه و کیفیت محصول تعیین شد.

به گزارش ایلنا، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برحسب کیفیت و درجه‌بندی محصول تعیین شده است.

وی افزود: براساس این مصوبه، هر کیلوگرم گندم معمولی با توجه به کیفیت و درجه‌بندی آن ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری خواهد شد.

آنجفی تصریح کرد: پیش از این، قیمت هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود، اما با توجه به آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، به منظور حمایت از کشاورزان و گندمکاران و همچنین جبران افزایش هزینه‌های تولید، ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت به قیمت هر کیلوگرم گندم افزوده شده است.

