آمادگی کامل واحدهای نیروگاه دماوند برای تولید برق پایدار/ تداوم حضور فداکارانه کارکنان نیروگاه در خط مقدم تولید

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، رضا مومنی، مدیرعامل نیروگاه سیکل‌ترکیبی دماوند در جریان بازدید و ارزیابی سطح آمادگی و وضعیت زیرساخت‌های این مجموعه با تاکید بر اهمیت حفظ تامین برق هموطنان در این شرایط خطیر، از تداوم آمادگی شبانه‌روزی و حضور فداکارانه کارکنان و مدیران این نیروگاه در خط مقدم میدان تولید خبر داد.

وی بر لزوم حفظ آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی علیه شبکه برق تاکید کرد و افزود: امروز تولید و پایداری شبکه برق خط قرمز ماست و باید با تمام توان از آن دفاع کنیم.

مومنی با اشاره به حساسیت ویژه تامین برق در شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: شرایط جنگی و تهدیدات دشمن نیازمند آن است که پرسنل بهره‌بردار نیروگاه با بالاترین انگیزه و سطح هوشیاری عمل کنند تا هیچگونه خللی در تامین انرژی برق مورد نیاز مردم عزیز ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند خاطرنشان کرد: پرسنل فداکار و شجاع نیروگاه، تمامی سناریوهای ممکن در شرایط حساس را پیش‌بینی کرده‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، تولید پایدار برق به مخاطره نیافتد.

