آمادگی کامل واحدهای نیروگاه دماوند برای تولید برق پایدار/ تداوم حضور فداکارانه کارکنان نیروگاه در خط مقدم تولید

آمادگی کامل واحدهای نیروگاه دماوند برای تولید برق پایدار/ تداوم حضور فداکارانه کارکنان نیروگاه در خط مقدم تولید
​مدیرعامل نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند) با اعلام آمادگی ۱۰۰ درصدی واحدهای نیروگاه برای تولید برق پایدار، گفت: با وجود تهدید دشمن اما همه پرسنل نیروگاه پای کار تولید برق هستند و نمی‌گذارند خللی در تولید برق و ارائه خدمت به مردم ایجاد شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، رضا مومنی، مدیرعامل نیروگاه سیکل‌ترکیبی دماوند در جریان بازدید و ارزیابی سطح آمادگی و وضعیت زیرساخت‌های این مجموعه با تاکید بر اهمیت حفظ تامین برق هموطنان در این شرایط خطیر، از تداوم آمادگی شبانه‌روزی و حضور فداکارانه کارکنان و مدیران این نیروگاه در خط مقدم میدان تولید خبر داد. 

وی بر لزوم حفظ آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی علیه شبکه برق تاکید کرد و افزود: امروز تولید و پایداری شبکه برق خط قرمز ماست و باید با تمام توان از آن دفاع کنیم. 

مومنی با اشاره به حساسیت ویژه تامین برق در شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: شرایط جنگی و تهدیدات دشمن نیازمند آن است که پرسنل بهره‌بردار نیروگاه با بالاترین انگیزه و سطح هوشیاری عمل کنند تا هیچگونه خللی در تامین انرژی برق مورد نیاز مردم عزیز ایجاد نشود. 

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند خاطرنشان کرد: پرسنل فداکار و شجاع نیروگاه، تمامی سناریوهای ممکن در شرایط حساس را پیش‌بینی کرده‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، تولید پایدار برق به مخاطره نیافتد.

