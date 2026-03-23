اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار نوروزی کالاهای اساسی در فروردین ماه

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی اعلام کرد: طرح تشدید نظارت بر بازار نوروزی کالاهای اساسی کشاورزی از شنبه یکم فروردین ۱۴۰۵ آغاز و تا ۳۱ فروردین در سراسر کشور ادامه پیدا می کند.

محمد باقری شربیانی افزود: این طرح به منظور تشدید نظارت بر تمام مراکز تامین کالا، کارخانه‌های صنایع تبدیلی (با یک مرحله تبدیل)، واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و دامی، واحدها و شرکت‌های بسته‌بندی، انبارها، سردخانه‌ها، کشتارگاه‌ها و شالیکوبی ها با تاکید بر بررسی ثبت ورود و خروج کالا و نهاده‌ها در سامانه‌های بازارگاه، جامع تجارت و انبارها و تمام گلوگاه‌های عرضه کالا تا سطح بنکداری اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به فرا رسیدن نوروز و افزایش تقاضای مردم در زمینه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از قبیل گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، روغن شکر، تخم‌مرغ، لبنیات و میوه و لزوم مدیریت و نظارت بر زنجیره کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در حلقه‌های تامین و تولید و برای جلوگیری از کمبود، احتکار احتمالی و افزایش قیمت کالاهای پرمصرف و اولویت‌دار با توجه به شرایط کشور و جنگ تحمیلی به اجرا درآمده است.

باقری شربیانی تصریح کرد: این طرح با مشارکت سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها و بهره گیری از همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف و استفاده از ظرفیت‌های بازرسی آنان و با تمام توان و نیروی انسانی و لجستیکی با جدیت در کشور اجرا می‌شود.

