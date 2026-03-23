اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار نوروزی کالاهای اساسی در فروردین ماه
وزارت جهاد کشاورزی از ابلاغ و اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار نوروز کالاهای اساسی کشاورزی در فروردین ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی اعلام کرد: طرح تشدید نظارت بر بازار نوروزی کالاهای اساسی کشاورزی از شنبه یکم فروردین ۱۴۰۵ آغاز و تا ۳۱ فروردین در سراسر کشور ادامه پیدا می کند.
محمد باقری شربیانی افزود: این طرح به منظور تشدید نظارت بر تمام مراکز تامین کالا، کارخانههای صنایع تبدیلی (با یک مرحله تبدیل)، واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و دامی، واحدها و شرکتهای بستهبندی، انبارها، سردخانهها، کشتارگاهها و شالیکوبی ها با تاکید بر بررسی ثبت ورود و خروج کالا و نهادهها در سامانههای بازارگاه، جامع تجارت و انبارها و تمام گلوگاههای عرضه کالا تا سطح بنکداری اجرا میشود.
وی ادامه داد: با توجه به فرا رسیدن نوروز و افزایش تقاضای مردم در زمینه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از قبیل گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، روغن شکر، تخممرغ، لبنیات و میوه و لزوم مدیریت و نظارت بر زنجیره کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در حلقههای تامین و تولید و برای جلوگیری از کمبود، احتکار احتمالی و افزایش قیمت کالاهای پرمصرف و اولویتدار با توجه به شرایط کشور و جنگ تحمیلی به اجرا درآمده است.
باقری شربیانی تصریح کرد: این طرح با مشارکت سازمانهای جهادکشاورزی استانها و بهره گیری از همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف و استفاده از ظرفیتهای بازرسی آنان و با تمام توان و نیروی انسانی و لجستیکی با جدیت در کشور اجرا میشود.