نیروگاه دماوند آماده افزایش ظرفیت برق تا نهایت ظرفیت شد

​در پی تهدید رئیس‌جمهور آمریکا به بمباران نیروگاه‌ها طی ۴۸ ساعت آینده، مدیرعامل نیروگاه‌ دماوند، از آمادگی صددرصدی خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت نیرو اعلام کرد: در پی تهدید رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر بمباران نیروگاه‌های برق کشور طی ۴۸ ساعت آینده، رضا مومنی، مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند (شهدای پاکدشت)، با حضور فوری در اتاق فرمان این نیروگاه، اقدامات لازم برای افزایش آمادگی عملیاتی را در دستور کار قرار داد.

وی با برقراری تماس با دیسپاچینگ ملی برق ایران، از آمادگی صددرصدی واحدهای این نیروگاه خبر داد و افزود: با اتکا به توان نیروهای جوان، متخصص و متعهد، درخواست داد ظرفیت تولید برق وادحدهای نیروگاه دماوند را تا بار بیس (تولید حداکثری) افزایش دهند.

 

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
ارسال نظر
