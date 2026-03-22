به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در متن پیام رضا افلاطونی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی جنگل ( اول فروردین برابر با ۲۱ مارس ) آمده است: در آستانه روز جهانی جنگل، فرصتی است تا بار دیگر بر نقش بی‌بدیل جنگل‌ها در پایداری اقتصاد و معیشت جوامع محلی تأکید کنیم.

عنوان روز جهانی جنگل در سال ۲۰۲۶ «جنگل و اقتصادها» اعلام شده است و این امر بیانگر این مهم است که جنگل‌ها نه‌تنها ریه‌های زمین، بلکه موتور محرکه اقتصادهای پایدار و محلی هستند، جنگل‌ها با تأمین آب پاکیزه، چوب، مواد غذایی و سوخت برای مردم محلی، گیاهان دارویی و فرآورده‌های غیرچوبی، پایه معیشت میلیون‌ها نفر از ساکنان مناطق جنگلی را تشکیل می‌دهند.

این منابع طبیعی خدادادی، زمینه اشتغال، درآمدزایی و توسعه کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط را فراهم می‌کند و به ویژه در جوامع محلی، به عنوان سرمایه‌ای حیاتی برای بهبود درآمد و افزایش تاب‌آوری اقتصادی بشمار می‌رود.

نمونه مدیریت جنگل‌ها در قالب پارک‌های جنگلی و طبیعت‌گردی به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی جنگل‌ها، فرصت بی‌نظیری را برای توسعه پایدار و ایجاد درآمدهای غیرمستقیم و سازگار با این اکوسیستم‌های ارزشمند فراهم می‌کند و می‌تواند به ایجاد مشاغل سبز، رونق اقتصاد و معرفی جاذبه‌های طبیعی کشور به عنوان مقاصد گردشگری بین‌المللی منجر شود.

ایران با برخورداری از پنج رویشگاه اصلی جنگلی، از هیرکانی تا جنگل‌های حرا و از جنگل‌های بلوط زاگرس تا جنگل‌های ارس ایران تورانی و ارسباران، از تنوع چشم‌اندازهای بی‌نظیر جنگلی برخوردار است.

در ارتباط با موضوع روز جهانی جنگل باید به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به عنوان حرکتی مردمی و اثرگذار در احیا، غنی‌سازی و توسعه پایدار جنگل‌های کشور، که گامی بلند در جهت تحقق اقتصاد سبز و مشارکت همگانی برای نسل‌های آینده است اشاره شود. این اقدام مردمی، نشان‌دهنده عزم ملی برای بازسازی عرصه‌های طبیعی از طریق توسعه درختکاری و تقویت کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی جنگل‌هاست.

حفاظت و احیای جنگل‌ها، در واقع سرمایه‌گذاری در آینده اقتصاد سبز کم کربن و سازگاری با تغییرات اقلیمی است. ما در سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، متعهد به تلفیق حفاظت از جنگل‌ها با توسعه اقتصادی پایدار و مشارکت جوامع محلی هستیم تا ضمن حفظ این گنجینه‌های طبیعی، فرصت‌های اقتصادی نوین را برای نسل امروز و فردا ایجاد کنیم.

هم‌اینک که کشور عزیزمان مورد تهاجم ظالمانه‌ آمریکا و رژیم صهیونستی قرار گرفته است یادآور می‌شویم که یکی از ابعاد پنهان جنگ‌ها، تبعات مخرب زیست‌محیطی آن در کاهش کمی و کیفی جنگل‌ها است که این امر می‌تواند جهان را به مخاطره بیاندازد، از آنجا که این حملات نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است لذا مجامع بین‌المللی باید توجه داشته باشند که اثرات مخرب و آلودگی‌های ناشی از حملات متجاوزان، دامنگیر کل دنیا خواهد شد.

در پایان اینجانب روز جهانی جنگل را به تمامی دست‌اندرکاران، جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد و دوستداران طبیعت به ویژه تمامی جنگلبانان پرتلاش که در حفظ و احیای جنگل‌های ایران تلاش می‌کنند، تبریک می‌گویم و از همکاری همه نهادها و مردم برای حراست از این میراث گران‌بها سپاسگزارم.

