تامین کالاهای اساسی مردم بدون وقفه در جریان است

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عزت‌الله زارعی با بیان اینکه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در فروشگاههای سطح شهر و واحدهای صنفی به وفور یافت می شود، افزود: طبق برنامه ریزی مقرر شده است فروشگاه های زنجیره ای زمانی تعطیل کنند که آخرین مشتریان هم خرید خود را انجام داده باشند و اینگونه نباشد که در ساعت خاصی تعطیل شوند.

وی بر استمرار نظارت میدانی بر بازار با همکاری اصناف تاکید کرد و گفت: نظارت‌های میدانی به صورت گسترده برای جلوگیری از گرانفروشی در این روزها در حال انجام است تا عده‌ای هرچند محدود از این فرصت استفاده نکنند و کالاهایی را گرانتر از حد معمول در اختیار مردم قرار دهند.

سخنگوی وزارت صمت گفت: خوشبختانه با هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی مواجه نیستیم، تمامی فروشگاه‌ها و حلقه‌های زنجیره توزیع، موجودی کافی دارند و مردم نیز با مراجعه به شبکه توزیع، این وضعیت را مشاهده کرده‌اند.

