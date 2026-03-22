تامین کالاهای اساسی مردم بدون وقفه در جریان است

کد خبر : 1764419
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی مردم بدون وقفه ادامه دارد، از نظارت‌های مستمر میدانی برای جلوگیری از گرانفروشی کالاها خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عزت‌الله زارعی با بیان اینکه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در فروشگاههای سطح شهر و واحدهای صنفی به وفور یافت می شود، افزود: طبق برنامه ریزی مقرر شده است فروشگاه های زنجیره ای زمانی تعطیل کنند که آخرین مشتریان هم خرید خود را انجام داده باشند و اینگونه نباشد که در ساعت خاصی تعطیل شوند.

وی بر استمرار نظارت میدانی بر بازار با همکاری اصناف تاکید کرد و گفت: نظارت‌های میدانی به صورت گسترده برای جلوگیری از گرانفروشی در این روزها در حال انجام است تا عده‌ای هرچند محدود از این فرصت استفاده نکنند و کالاهایی را گرانتر از حد معمول در اختیار مردم قرار دهند.

سخنگوی وزارت صمت گفت: خوشبختانه با هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی مواجه نیستیم، تمامی فروشگاه‌ها و حلقه‌های زنجیره توزیع، موجودی کافی دارند و مردم نیز با مراجعه به شبکه توزیع، این وضعیت را مشاهده کرده‌اند.

