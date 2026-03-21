ترخیص روزانه ۹۰ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور

به گزارش ایلنا، پیام نوروزی فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران منتشر شد. متن این پیام بدین شرح است:

کشور عزیزمان ایران این روزها شرایط ویژه‌ای را سپری می‌کند که امیدوارم با وحدت و همبستگی، این بخش از تاریخ وطن را هم با سربلندی و پیروزی سپری نمائیم. در ابتدا، شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عظیم‌الشان انقلاب در پی حمله آمریکایی _ صهیونی را یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنم و انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر انقلاب تبریک عرض می نمایم.

در سال ۱۴۰۴ فعالیت و وظایف گمرک و خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی با حادثه ناگوار انفجار بندر شهید رجایی شروع شد و سپس شاهد جنگ ۱۲ روزه بودیم و هم اکنون هم در جنگ رمضان به سر می‌بریم که در تمامی موارد یاد شده، تداوم فعالیت‌ها و خدمات گمرک با وجود شرایط سخت کاری، نقطه عطفی در تاریخ گمرک ایران به شمار می‌رود.

در این ایام علاوه بر وظایف و خدمات معمول که به خدمت‌گیرندگان ارایه می‌شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران با ارائه تسهیلات ویژه گمرکی که از سوی مراجع ذیصلاح مصوب شد با همکاری سازمان‌های همجوار و تلاش شبانه‌روزی همکاران گمرک و ۳ شیفته کردن گمرکات بزرگ و مهم کشور تلاش وافری در ترخیص سریع کالاها از گمرکات به ویژه کالاهای اساسی، ضروری، دارو، مواد اولیه دارویی و مواد اولیه خط تولید کارخانجات کرده است، به گونه‌ای که تداوم خدمات‌رسانی گمرک با گذشت چند ساعت از حادثه انفجار بندر شهید رجایی و در میدان بودن و ارائه خدمات ویژه گمرک در جنگ ۱۲ روزه، موجب تحسین مسئولان کشور، تمامی کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران شد و همگی اذعان کردند که گمرک در خط مقدم ارائه خدمات در این شرایط بود.

در جنگ رمضان نیز گمرک ایران با بهره‌گیری از تجارب حادثه بندر شهید رجایی و همچنین جنگ ۱۲ روزه و با رعایت اصول جامع پدافند غیرعامل در سریعترین زمان ممکن با ابلاغ دستورالعمل‌های فوری و تسهیل‌گرانه و با همکاری سازمان‌های همجوار، زمان ترخیص کالاها را به حداقل ممکن کاهش داد و سرعت ترخیص قطعی کالاها و خروج کالاها از گمرک و روانه شدن آن به داخل کشور را به بالاترین حد ممکن افزایش داد، به طوری‌که با تمام این اقدامات و تلاش همکاران در شرایط جنگی به طور میانگین روزانه بیش از ۹۰ هزار تن کالا تنها در حوزه کالاهای اساسی از گمرکات کشور ترخیص گردید که آمار قابل توجهی است. همچنین از ابتدای جنگ رمضان، به طور متوسط روزانه تشریفات گمرکی حدود ۳۲۰۰ کامیون حامل کالاهای اساسی انجام می‌شود که این روند همچنان با تلاش مضاعف کارکنان زحمتکش و خدوم گمرک ایران و با تمام توان در گمرکات کشور ادامه دارد.

بدیهی است در این شرایط ویژه کشور، همچنان که نیروهای مسلح، سرداران و سربازان دلیر و شجاع کشورمان در نبرد با دشمن صهیونی _ آمریکایی با صلابت و بی‌باکی و خالصانه از خاک وطن دفاع می‌کنند، همکاران گمرکات اجرایی کشور و ستادی نیز به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور در سنگر اقتصادی با انجام وظایف محوله و ارائه خدمات و تسهیلات گمرک به صورت مستمر و شبانه‌روزی فعالیت دارند تا چرخ اقتصادی کشور بهتر، سریعتر و روان‌تر از قبل حرکت کند تا ضمن ترخیص کالاهای اساسی و ضروری کشور، فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی بدون دغدغه و با آرامش فعالیت تولیدی خود را به سرانجام برسانند.

در پایان ضمن تشکر و قدردانی وافر از تلاش و زحمات همه همکاران خدوم و زحمتکش گمرک در تمام طول سال ۱۴۰۴ به ویژه در دو جنگ اخیر و حادثه بندر شهید رجایی، ضمن گرامیداشت عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، سال پیش‌رو را برای کارکنان خدوم و زحمتکش گمرک ایران سالی پر از موفقیت، تندرستی و پیروزی آرزو می نمایم و توفیق و سلامتی برای تمامی نیروهای مسلح و پیروزی کشور عزیزمان ایران اسلامی را از خداوند منان مسئلت دارم.

