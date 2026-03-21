ذخایر استراتژیکِ غذایی دستنخورده است
معاون وزیر کشاورزی با تأکید بر پایداری امنیت غذایی در شرایط نبرد جاری، از مازاد تولید در اقلام اساسی خبر داد و افزود که با وجود فشارهای جنگی، ذخایر استراتژیک کشور کماکان دستنخورده باقی مانده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با ارائه آمار دقیق از توان تولیدی کشور اظهار کرد که ایران در حوزه پروتئین حیوانی به خوداتکایی خیرهکنندهای رسیده است.
به گفته وی، در حالی که مصرف گوشت مرغ در کشور حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است، میزان تولید به بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است. همچنین در بخش تخممرغ با تولید ۱.۲ میلیون تن (در مقابل نیاز یک میلیون تنی) و در حوزه لبنیات با تولید ۱۲ میلیون تن شیر (در مقابل مصرف ۸ میلیون تنی)، کشور با مازاد جدی تولید مواجه است که این موفقیت حاصل برنامهریزیهای بلندمدت در دوران تحریم و جنگ است.
وضعیت ذخایر استراتژیک و واردات گوشت قرمز
رفیعیپور ضمن اشاره به بازدید میدانی خود از مرکز توزیع «میدان بهمن» تهران، بر وفور کالا و تداوم توزیع اقلام از طریق کالابرگ تأکید کرد.
وی تصریح کرد که تنها در حوزه گوشت قرمز نیاز به واردات ۵ تا ۱۰ درصدی (حدود ۱۰۰ هزار تن) وجود داشت که این مقدار پیش از این تأمین و در سردخانهها به عنوان ذخیره استراتژیک نگهداری شده است. وی با افتخار نوید داد که با وجود ناامنسازی مرزهای ورودی توسط دشمن، انبارها و سردخانههای کشور سرشار از کالاست و تا این لحظه نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک برای تأمین بازار نبوده است.
تشدید نظارتهای بهداشتی در طرح ۴۵ روزه
معاون وزیر در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی به مناسبت ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۵ خبر داد. به گفته وی، این طرح که از ابتدای ماه رمضان آغاز شده و تا ۱۳ فروردین 1405 ادامه خواهد داشت، با مشارکت ۱۵۰۰ اکیپ متشکل از بازرسان و دامپزشکان در سراسر کشور اجرا میشود. این تیمهای نظارتی در دو شیفت کاری (۸ صبح تا ۸ شب) بر تمامی حلقههای زنجیره از جمله تولید، انبارها، سردخانهها، ناوگان حمل و نقل و مراکز عرضه نظارت میکنند تا سلامت سفره مردم در این شرایط حساس به بهترین شکل ممکن تضمین شود.