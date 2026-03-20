نماینده اسبق ایران در ایکائو در گفتوگو با ایلنا:
جنگ صهیونیستی-آمریکایی نرخ جهانی سوخت هواپیما را بالا برد/ افزایش جهانی قیمت بلیت هواپیما
علیرضا منظری، نماینده اسبق ایران در ایکائو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به اثرگذاری جنگ منطقهای در خاورمیانه و مسدود شدن تنگه هرمز بر صنعت حمل و نقل هوایی اظهار داشت: جنگ صهیونیستی- آمریکایی علیه ایران و به دنبال آن بستن تنگه هرمز دو اثر مستقیم بر شرکتهای هواپیمایی در دنیا گذاشته است، اول اینکه به شدت جابهجایی مسافر و بار از/به خاورمیانه کاهش پیدا کرده است و اثر دیگر اینکه قیمت سوخت هواپیما را افزایش داد.
وی ادامه داد: وقتی که جنگ آغاز شد قیمت نفت چیزی حدود ٨٠ دلار بود و امروز قیمت نفت در معاملات به ١٣٠ دلار هم رسیده است و این افزایش عیناً در قیمت سوخت مشاهده میشود و در نهایت نرخ بلیت هواپیما را بالا برده است.
نماینده اسبق ایران در ایکائو تاکید کرد: در دنیا به این گونه نیست که شرکتهای هواپیمایی برای بلیت سقف قیمتی داشته باشند و بلافاصله پس از تغییرات قیمتی در بازار، قیمتهای خود را افزایش میدهند و منتظر اجازهای از سازمان و نهادی نمیمانند.
منظری با بیان اینکه در ایام قیمت سوخت روزانه تغییر کرده، افزود: شرکتهای هواپیمایی در تمام کشورها متاثر از این جنگ شدهاند و این غیر قابل انکار است. قیمت سوخت متاثر از قیمت نفت بوده و افزایش قیمت نفت یک موضوع بینالمللی است و این جنگ تمام کشورها و شرکتهای تجاری را تحت تاثیر قرار دادهاست.
وی ادامه داد: هر ایرلاینی بر اساس میزان مصرف سوخت در هر پرواز قیمت بلیت را افزایش داده که این افزایش بهای بلیت به طور مستقیم در زندگی مردم دنیا اثر گذار بوده است.
نماینده اسبق ایران در ایکائو تاکید کرد: از سوی دیگر این کاهش جابه جایی مسافر در خاورمیانه به شدت اقتصاد ایرلاینها را تحت تاثیر قرار داده، به طوریکه تقریبا در کشورهای درگیر خاورمیانه هرچند به طور محدود پروازهایی انجام میشود اما مربوط به جابهجایی مسافر عادی و عمومی نیست و از آنجایی که هواپیما معمولا یکسر خالی در پرواز است هزینه آن پرواز به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکند.