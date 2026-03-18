به گزارش ایلنا، دادخواه، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: هم اینک ذخیره این سد به ۱۶۵ میلیون مترمکعب رسیده است. تنها ۱۱ درصد ظرفیت سد پر بوده و ۸۹ درصد حجم سد خالی است.

از ابتدای مهر ماه امسال تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه میزان ۷۶۱ میلیمتر بارش در ایستگاه شاخص چلگرد رخ داده که این میزان در مقایسه با میزان بارش دراز مدت مدت مشابه با عدد یک هزار و ۲۲ میلیمتر، کاهش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.

