حجم سد زاینده‌رود به ۱۶۵ میلیون مترمکعب رسید

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: حجم سد زاینده‌رود به ۱۶۵ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش ایلنا، دادخواه، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: هم اینک ذخیره این سد به ۱۶۵ میلیون مترمکعب رسیده است. تنها ۱۱ درصد ظرفیت سد پر بوده و ۸۹ درصد حجم سد خالی است. 

از ابتدای مهر ماه امسال تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه میزان ۷۶۱ میلیمتر بارش در ایستگاه شاخص چلگرد رخ داده که این میزان در مقایسه با میزان بارش دراز مدت مدت مشابه با عدد یک هزار و ۲۲ میلیمتر، کاهش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
