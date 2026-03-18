پیام محمد شریعتمداری در پی شهادت علی لاریجانی

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با صدور پیامی شهادت مجاهد دانشمند، علی لاریجانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا؛ در این پیام آمده است:
تیر کین و عداوت معماران ترور و تاریکی و خشونت در خاورمیانه یکی از فرزندان اندیشمند ایران عزیز را هدف گرفت.
خبر شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر محبوب شورای عالی امنیت ملی و علیرضا بیات معاون شایسته او مایه اندوه و تأثر عمیق خیل دوستداران و دلباختگان جبهه مقاومت و ایران عزیز شد.
زهی سعادت که آنها در ماه مبارک و در مقدس‌ترین میدان دفاع از مرزهای شرف و اقتدار و آزادگی به مقام والای شهادت نایل آمدند.
شهید لاریجانی در عرصه دانش و دانایی فرزند فروتن مکتب فقاهت، فلسفه و علم و در وادی حکمرانی، مدیری اندیشور و دوراندیش بود. او در میان رجال سیاسی روزگار ما نماد تدبیر عقلانیت و حکمت بود.
افکار‌، گفتار و تصمیم‌های او گواه این حقیقت روشن است که شهید عزیز ما، همه عمر مدافع اقتدار و پیشرفت جامعه ایران و منادی اخوت و مودت و صلح برای منطقه بود.
این شهید فرزانه، عمر گرانمایه خویش را به تفکر و تکاپو برای گشایش در تنگناها و توسعه علمی، فرهنگی و سیاسی میهن عزیز سپری کرد. کارنامه درخشانش در مدیریت رسانه ملی، ریاست قوه مقننه و مدیریت نهاد شورای عالی امنیت ملی از او جایگاهی والا در تاریخ حکمرانی جمهوری اسلامی ساخته است و آخرین صفحات زرین دفتر مدیریت او در پیشبرد دفاع مقدس ملت ایران در برابر تهاجم جبهه سلطه خاطراتی ماندگار از تدبیر و پایمردی در خاطره نسل امروز و فردای ایران عزیز ثبت خواهد کرد.
بی‌گمان اتاق‌های ترور و دهشت‌افکنی استکبار و صهیونیسم با این سودا فرمان حذف او و معاون فکور و فرزند برومندش را امضا کردند که سیر مقاومت حماسی ملت و نظام اسلامی را دچار خلل و خدشه سازند اما عزم و ایمان استوار مجاهدان پاکباخته میهن عزیز چنان که در فردای شهادت رهبر معظم انقلاب عیان و اثبات شد، این خط سیاه دسیسه‌آفرینان را نیز ناکام خواهد گذاشت.
اکنون با قلبی سرشار از اندوه و همراه با خانواده دو شهید نامدارمان، سوگوار فراق و فقدان این گوهر‌های گران علم و اخلاص هستیم لکن با روح والای آنها و همه بزرگمردان راه آزادگی و اقتدار میهن بر سر پیمودن راه بلند و پرافتخارشان و ناکامی اندیشه‌های سیاه جبهه ایران ستیزان پیمان می‌بندیم.
محمد شریعتمداری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 

 

اخبار مرتبط
