پیام محمد شریعتمداری در پی شهادت علی لاریجانی

به گزارش ایلنا؛ در این پیام آمده است:

تیر کین و عداوت معماران ترور و تاریکی و خشونت در خاورمیانه یکی از فرزندان اندیشمند ایران عزیز را هدف گرفت.

خبر شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر محبوب شورای عالی امنیت ملی و علیرضا بیات معاون شایسته او مایه اندوه و تأثر عمیق خیل دوستداران و دلباختگان جبهه مقاومت و ایران عزیز شد.

زهی سعادت که آنها در ماه مبارک و در مقدس‌ترین میدان دفاع از مرزهای شرف و اقتدار و آزادگی به مقام والای شهادت نایل آمدند.

شهید لاریجانی در عرصه دانش و دانایی فرزند فروتن مکتب فقاهت، فلسفه و علم و در وادی حکمرانی، مدیری اندیشور و دوراندیش بود. او در میان رجال سیاسی روزگار ما نماد تدبیر عقلانیت و حکمت بود.

افکار‌، گفتار و تصمیم‌های او گواه این حقیقت روشن است که شهید عزیز ما، همه عمر مدافع اقتدار و پیشرفت جامعه ایران و منادی اخوت و مودت و صلح برای منطقه بود.

این شهید فرزانه، عمر گرانمایه خویش را به تفکر و تکاپو برای گشایش در تنگناها و توسعه علمی، فرهنگی و سیاسی میهن عزیز سپری کرد. کارنامه درخشانش در مدیریت رسانه ملی، ریاست قوه مقننه و مدیریت نهاد شورای عالی امنیت ملی از او جایگاهی والا در تاریخ حکمرانی جمهوری اسلامی ساخته است و آخرین صفحات زرین دفتر مدیریت او در پیشبرد دفاع مقدس ملت ایران در برابر تهاجم جبهه سلطه خاطراتی ماندگار از تدبیر و پایمردی در خاطره نسل امروز و فردای ایران عزیز ثبت خواهد کرد.

بی‌گمان اتاق‌های ترور و دهشت‌افکنی استکبار و صهیونیسم با این سودا فرمان حذف او و معاون فکور و فرزند برومندش را امضا کردند که سیر مقاومت حماسی ملت و نظام اسلامی را دچار خلل و خدشه سازند اما عزم و ایمان استوار مجاهدان پاکباخته میهن عزیز چنان که در فردای شهادت رهبر معظم انقلاب عیان و اثبات شد، این خط سیاه دسیسه‌آفرینان را نیز ناکام خواهد گذاشت.

اکنون با قلبی سرشار از اندوه و همراه با خانواده دو شهید نامدارمان، سوگوار فراق و فقدان این گوهر‌های گران علم و اخلاص هستیم لکن با روح والای آنها و همه بزرگمردان راه آزادگی و اقتدار میهن بر سر پیمودن راه بلند و پرافتخارشان و ناکامی اندیشه‌های سیاه جبهه ایران ستیزان پیمان می‌بندیم.

محمد شریعتمداری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس