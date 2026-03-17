معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
تولید جلوتر از تقاضای کالاهای اساسی در کشور است/ مازاد تولید صادر میشود
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با بیان اینکه تولید تقویت شده است، گفت: تولید در بهترین شرایط ممکن و جلوتر از تقاضای کالاهای اساسی و صنایع غذایی است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به همراه وزیر صمت از چند واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی در استان مرکزی بازدید انجام داد، اظهار کرد: ظرفیت تولید کشور با حداکثر توان در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه محدودیت انرژی در بخش صنعت نداریم افزود: کالاهای ضروری با تولید حداکثر روبهرو هستند و بازار به تعادل رسیده است. همچنین از لحاظ ذخایر کالاهای اساسی آمادگی برای ماههای آینده داریم و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مواد اولیه تولید برای چندین ماه در کشور تامین شده و بخشی نیز در حال ترخیص است.
وی به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی اشاره کرد و یادآور شد: این بسته برای سرمایه در گردش صنایع در نظر گرفته شده که به نوبت از سوی بانکها در حال پرداخت است.
شیخ خاطرنشان کرد: از آنجایی که واحدهای تولیدی بدون هیچگونه وقفه و در این شرایط حساس به صورت چند شیفتی مشغول به تولید هستند، انتظارمان از بانکهای عامل تسهیل و تسریع در پرداخت است.
وی به استمرار صادرات اشاره کرد و گفت: هر چند به خاطر شرایط حمل و نقل به بازارهای منطقه و تامین نیاز داخل کشور، صادرات در برخی موارد محدود شده است اما مازاد تولید کشور صادر میشود.