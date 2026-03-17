بازار گوشت در مسیر کاهش قیمت‌/ با پدیده «پرشدگی گوشت» روبروییم

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا با توجه به ذخایر دام کشور، قیمت گوشت قرمز در عید نوروز ۱۴۰۵ کاهش می‌یابد یا افزایش؟» گفت: با توجه به وفور ذخایر دام کشتاری در داخل و واردات زیاد گوشت گرم و منجمد در بهار امسال با پدیده «پرشدگی گوشت» رو‌به‌رو خواهیم بود که منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد شد. این در حالی است که هرچه به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، با توجه به حجم کشتار، عرضه افزایش خواهد یافت و در کنار آن تأمین از منابع وارداتی نیز ادامه دارد؛ بنابراین با بازاری پرعرضه روبروییم.

افزایش عرضه دام در بازار داخلی

رئیس شورای تامین دام در مورد دام‌های کشتاری گفت: در داخل کشور نیز عرضه دام به شکل قابل توجهی افزایش یافته است؛ به طوری که در آستانه عید نوروز، میزان عرضه در میادین دام بی‌سابقه بوده و حتی شاهد کاهش قیمت لاشه از ابتدای هفته بوده‌ایم که این کاهش به‌زودی در بازار مصرف نیز نمایان می‌شود. همچنین زایش‌های پاییزه سبب افزایش عرضه بره‌های ریز شده است، در حالی که بره‌های سنگین‌وزن حتی با قیمت زیر ۵۰۰ هزار تومان نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو هستند.

پوریان اضافه کرد: در مجموع، بازار گوشت نسبت به هفته‌های گذشته آرامش بیشتری داشته و شاهد کاهش قیمت و عرضه گسترده دام و گوشت بوده‌ایم.

هند مبدا نخست واردات گوشت

رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به افزایش حجم گوشت منجمد در سردخانه‌های کشور، گفت: ما با حجم بالای گوشت منجمد رو‌به‌رو هستیم. قیمت آن نیز در روز‌های اخیر تغییری نداشته و در حال حاضر قیمت گوشت منجمد هندی در بازار ۷۸۵ هزار تومان، برزیلی ۸۸۵ هزار تومان و گوشت منجمد مغولی هر کیلو ۷۶۵ هزار تومان است.

پوریان درباره واردات گوشت نیز گفت: واردات از کشور‌های متعددی انجام می‌شود، اما بیشترین حجم گوشت منجمد از هند وارد می‌شود و پس از آن پاکستان قرار دارد. واردات گوساله نیز از این دو کشور در حجم بالا انجام می‌شود. از روسیه نیز به‌صورت کشتار روز واردات داریم و مغولستان نیز سهمی در تأمین گوشت دارد. همچنین از برزیل و برخی کشور‌های دیگر نیز گوشت وارد می‌شود.

کاهش قیمت دام زنده در بازار

رئیس شورای تامین دام کشور قیمت دام کشتاری را نیز اینگونه اعلام کرد: قیمت بره نر پرواری هر کیلو ۵۱۰ هزار تومان و سایر بره‌های کشتاری کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است. کل اقلام گوسفند کشتاری نیز از ۴۶۵ هزار تومان تا ۵۱۰ هزار تومان در بازار است.

