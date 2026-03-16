ارزیابی خسارت خودروها در ایام جنگ آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از بیمه مرکزی، نهاد ناظر صنعت بیمه در مکاتبه‌ای ضمن سپاس از ایستادگی ملت بزرگ ایران در تهاجم مشترک رژیم صهیونی و ایالات متحده به کشور، اعلام کرد: شرکت‌های بیمه در جریان این تهاجم با تمامی ظرفیت‌های خود پای کار تأمین امنیت و بسط آرامش و همچنین بهداشت روانی ملت بزرگ ایران ایستاده واز لحظات ابتدایی تهاجم با تمهیدات ویژه و تسهیلات به کمک آسیب‌دیدگان این حادثه شتافتند.

بر اساس اعلام بیمه مرکزی، در همین راستا و با توجه به تجربه و توان تخصصی نهاد ارزیابی خسارت در صنعت بیمه، این صنعت به منظور تسریع و مساعدت و آرامش‌بخشی به مردم در زمینه پرداخت خسارت زیان‌دیدگان این جنگ و در اجرای تصمیم وزارت اقتصاد و دولت محترم، تمامی ظرفیت‌های خود را بکار گرفته و ارزیابی خسارت وارده بر کلیه خودروها اعم از اینکه دارای پوشش بیمه‌ای باشند یا نباشند را انجام خواهد داد.

بر اساس این گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی طی نامه‌ای به شرکت بیمه ایران اعلام کرد که این شرکت با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط، کلیه ارزیابی‌های ریالی خسارات وارده به خودروهای هموطنان عزیز در اثر حملات ایالات متحده و رزیم غاصب صهیونی را توسط واحدهای ارزیابی خسارت انجام دهد.

