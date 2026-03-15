استقبال از آخرین طرح فروش اینترنتی امسال ایران‌خودرو باوجود شرایط خاص کشور/ سورپرایز بازار خودرو در آخرین روزهای سال

درحالی که ایران‌خودرو فروش اینترنتی (بدون قرعه‌کشی) محصولات خود را از ساعت ۱۰ امروز آغاز کرده، استقبال متقاضیان از آخرین طرح فروش امسال این شرکت، از پویایی بازار خودرو باوجود شرایط خاص کشور حکایت دارد.

ب️ه گزارش ایلنا؛ درپی پیگیری از ایران‌خودرو درباره آخرین وضعیت ثبت‌نام متقاضیان، یک منبع آگاه در این شرکت اعلام کرد مشکلی در روند ثبت‌نام وجود ندارد و حجم بالای تقاضای برخط روی پایگاه اینترنتی فروش، درحال ثبت‌نام خودروهای مورد تقاضای خود هستند.
️ایران‌خودرو مرحله تکمیلی فروش اینترنتی محصولات خود را از ساعت ۱۰ روز یکشنبه (امروز) آغاز کرده است.
️ سایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۴ اسفند به روش فروش فوق‌العاده و با موعد تحویل ۹۰ روزه برای عموم فعال شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
️ خودروهای قابل عرضه در این دوره از فروش شامل خانواده پژو ۲۰۷، تارا دستی V1P، ری‌را، سورن پلاس، خانواده دنا و رانا پلاس هستند.

 

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل