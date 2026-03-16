آغاز عرضه میوه شب عید از امروز در سراسر کشور
سازمان تعاون روستایی از عرضه گسترده میوه شب عید تنظیم بازاری به صورت گسترده از امروز در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرتضی معتمد درباره عرضه میوه شب عید در استانها افزود: نزدیک به 19 سال است که دولت بازار میوه شب عید را تنظیم میکند، به طوری که در فصل برداشت حجم قابل توجهی سیب درختی و پرتقال را خریداری، در سردخانههای استاندارد نگهداری و در ایام نزدیک به نوروز سورت، بستهبندی و به بازار عرضه میکند.
معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه سیب و پرتقال میوه مشترک سفره عید نوروز همه ایرانیان است، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح جلوگیری از افزایش قیمت و حفظ قدرت خرید اقشار آسیبپذیر در ایام پایانی سال است که تقاضا برای میوههای شب عید افزایش مییابد.
وی تصریح کرد: امسال طبق روال سابق، میوه مورد نیاز استانها را خریداری و به استان های هدف ارسال و در نقاط توزیع نزدیک ذخیرهسازی شده است.
معتمد گفت: همچنین یک مقدار قابل توجه پرتقال به عنوان ذخایر احتیاطی ملی ذخیره شده است تا در صورت کمبود استانی سریعا توزیع و موجودی ترمیم شود.
وی ادامه داد: بنابراین در این ایام سیب درختی و پرتقال با فراوانی و قیمت های مناسبی عرضه میشود؛ قیمت های فعلی بازار پایینتر از قیمتهای زمان برداشت است.
معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: غرفههای با بنر «تنظیم بازار میوه» در شهرها برپا شده و میوه در آنها عرضه میشود.
وی اضافه کرد: فروشگاههای زنجیرهای نیز میتوانند با تعاونی استانها مذاکره کنند تا میوه را با قیمت مصوب بفروشند و مصرفکننده نهایی تنها قیمت مصوب را پرداخت میکند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ذخایر احتیاطی میوه شب عید تکمیل است و در صورت نیاز مجدد به استانها ارسال خواهد شد، تصریح کرد: قیمتها به تصمیم و مدیریت استانها بستگی دارد و ممکن است تغییر کند.
معتمد گفت: قیمتگذاری در تهران توسط کمیته راهبری استان انجام میشود و قیمت های دقیق از سوی منبع رسمی اعلام میشود.
وی، هزینه حمل و نقل و فاصله استان تا مراکز تولید را در تعیین قیمت استان های مختلف اثرگذار دانست.
معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: میوههای شب عید در غرفهها و فروشگاههای مربوطه و همچنین روستا بازارها و بازاریان سازمانی (اصناف) با قرارداد و دریافت میوه تنظیم بازار عرضه میشود.
معتمد، هدف از این اقدام را جلوگیری از کمبود و تضمین عرضه با قیمت مصوب برشمرد و افزود: در صورت وجود هرگونه کمبود بازار، به سرعت از ذخایر احتیاطی تزریق انجام میشود تا تغییر قیمت رخ ندهد.
وی ادامه داد: عرضه میوه شب عید تا پایان ایام نوروز ادامه دارد.