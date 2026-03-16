آغاز عرضه میوه شب عید از امروز در سراسر کشور

به گزارش ایلنا، مرتضی معتمد درباره عرضه میوه شب عید در استان‌ها افزود: نزدیک به 19 سال است که دولت بازار میوه شب عید را تنظیم می‌کند، به طوری که در فصل برداشت حجم قابل توجهی سیب درختی و پرتقال را خریداری، در سردخانه‌های استاندارد نگهداری و در ایام نزدیک به نوروز سورت، بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌کند.

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه سیب و پرتقال میوه مشترک سفره عید نوروز همه ایرانیان است، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح جلوگیری از افزایش قیمت و حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر در ایام پایانی سال است که تقاضا برای میوه‌های شب عید افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: امسال طبق روال سابق، میوه مورد نیاز استان‌ها را خریداری و به استان‌ های هدف ارسال و در نقاط توزیع نزدیک ذخیره‌سازی شده است.

معتمد گفت: همچنین یک مقدار قابل توجه پرتقال به عنوان ذخایر احتیاطی ملی ذخیره شده است تا در صورت کمبود استانی سریعا توزیع و موجودی ترمیم شود.

وی ادامه داد: بنابراین در این ایام سیب درختی و پرتقال با فراوانی و قیمت‌ های مناسبی عرضه می‌شود؛ قیمت‌ های فعلی بازار پایین‌تر از قیمت‌های زمان برداشت است.

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: غرفه‌های با بنر «تنظیم بازار میوه» در شهرها برپا شده و میوه در آنها عرضه می‌شود.

وی اضافه کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز می‌توانند با تعاونی استان‌ها مذاکره کنند تا میوه را با قیمت مصوب بفروشند و مصرف‌کننده نهایی تنها قیمت مصوب را پرداخت می‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ذخایر احتیاطی میوه شب عید تکمیل است و در صورت نیاز مجدد به استان‌ها ارسال خواهد شد، تصریح کرد: قیمت‌ها به تصمیم و مدیریت استان‌ها بستگی دارد و ممکن است تغییر کند.

معتمد گفت: قیمت‌گذاری در تهران توسط کمیته راهبری استان انجام می‌شود و قیمت‌ های دقیق از سوی منبع رسمی اعلام می‌شود.

وی، هزینه حمل و نقل و فاصله استان تا مراکز تولید را در تعیین قیمت استان های مختلف اثرگذار دانست.

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: میوه‌های شب عید در غرفه‌ها و فروشگاه‌های مربوطه و همچنین روستا بازارها و بازاریان سازمانی (اصناف) با قرارداد و دریافت میوه تنظیم بازار عرضه می‌شود.

معتمد، هدف از این اقدام را جلوگیری از کمبود و تضمین عرضه با قیمت مصوب برشمرد و افزود: در صورت وجود هرگونه کمبود بازار، به سرعت از ذخایر احتیاطی تزریق انجام می‌شود تا تغییر قیمت رخ ندهد.

وی ادامه داد: عرضه میوه شب عید تا پایان ایام نوروز ادامه دارد.

