تمدید خودکار مجوزها و پروانه‌های بخش کشاورزی به مدت سه ماه

تمدید خودکار مجوزها و پروانه‌های بخش کشاورزی به مدت سه ماه
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس دبیرخانه مجوزها و پروانه‌های بخش کشاورزی با اشاره به تمدید سه ماهه مجوزهای این بخش، گفت: صدور مجوز با آغاز جنگ تحمیلی متوقف نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی با بیان این که تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار مجوز و پروانه مرتبط با بخش کشاورزی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور صادر، تمدید و یا شناسه یکتا دریافت کرده‌اند، گفت: در حال حاضر ۲۰۴ عنوان مجوز کسب و کار بخش کشاورزی که توسط دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی اعم از معاونت‌ها، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی و نظام دامپزشکی و همچنین اتاق اصناف کشاورزی صادر می‌شود، بر روی درگاه ملی مجوز‌های کشور قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: ۹۷ درصد مجوز‌های بخش کشاورزی به صورت تأییدمحور صادر می‌شوند که مستلزم بررسی‌های کارشناسی و دریافت استعلام از سایر دستگاه‌ها است که ۷۴ درصد آنها، مربوط به کسب و کار‌های مرتبط با استقرار فعالیت‌ها، احداث بنا و تأسیسات و بهره‌برداری از زمین بوده که اتصال به سامانه پنجره واحد زمین و دریافت استعلام‌ها به صورت الکترونیکی، نقش بسزایی در تسریع صدور مجوز خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام آمادگی دبیرخانه مجوز‌ها و پروانه‌های بخش کشاورزی برای صدور مجوز‌های زمین‌پایه بخش کشاورزی از طریق سامانه پنجره واحد زمین گفت: فرایند صدور مجوز از طریق سامانه مذکور به زودی با همکاری دبیرخانه پنجره واحد زمین و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: امکان دریافت «کارت شناسایی دامداری و آبزی‌پروری روستایی» به صورت ثبت‌محور و اختیاری فراهم شده و متقاضیان در داخل بافت روستا می‌توانند با رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، کارت مذکور را به صورت ثبت‌محور با اعتبار سه ساله دریافت کنند و دریافت «مجوز بانک نشاء برنج» نیز از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور طی چند روز گذشته فراهم شده است.

فتحی اضافه کرد: امکان صدور «پروانه کسب کشاورزی» به صورت تأییدمحور از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور وجود داشته و در سال جاری بالغ بر ۲۶۸ هزار پروانه صادره در خارج از درگاه مذکور، شناسه یکتای درگاه را دریافت کرده‌اند.

رئیس دبیرخانه مجوز‌ها و پروانه‌های بخش کشاورزی گفت: در راستای حمایت از صاحبان کسب و کار بخش کشاورزی و جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات و فعالیت آنها در شرایطی که وطن عزیزمان تحت حمله متجاوزانه صهیونی- آمریکایی قرار گرفته است، با هماهنگی دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، «کلیه مجوز‌های کسب و کار که اعتبار آنها از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ به پایان رسیده است، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مجوز، دارای اعتبار بوده و نیازی به تمدید مجوز ندارند.»

