به گزارش ایلنا، قاسم نوده‌فراهانی افزود: کنترل و تنظیم بازار به ویژه در شرایط بحران و به منظور رفاه حال شهروندان و توزیع به موقع کالا و خدمات در سطح شهر در اولویت قرار می‌گیرد، از این رو با هر گونه تخلف و عرضه کالا تحت عنوان فروش سبدی برخورد می‌شود.

به گفته وی پیش از این سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز هشدار داده بود که برخی شرکت‌های پخش از شرایط التهاب کالایی ناشی از تحولات منطقه‌ای سوء استفاده کرده و اقدام به فروش اجباری کالا در کنار اقلام اساسی می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: در شرایطی که عرضه مایحتاج شهروندان باید همچنان و کمافی‌السابق در واحدهای صنفی ادامه داشته باشد، اقدام برخی از شرکت‌های پخش مبنی بر فروش سبدی کالا، موجب ایجاد تلاطم در بازار شده و نظام عرضه و تقاضا را مختل می‌کند.

نوده‌فراهانی اظهار کرد: اجبار به فروش برخی کالاهای کم‌مصرف در کنار اقلام اساسی (فروش سبدی کالا) یک تخلف محسوب می‌شود و بی‌شک بازرسان اتاق‌های اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی نیز برخوردهای قانونی لازم با افراد یا شرکت‌هایی که مرتکب این تخلف شوند را خواهد داشت.

