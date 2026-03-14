خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز مرحله تکمیلی فروش اینترنتی ایران‌خودرو از روز یکشنبه

آغاز مرحله تکمیلی فروش اینترنتی ایران‌خودرو از روز یکشنبه
کد خبر : 1762240
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت ایران‌خودرو در نظر دارد مرحله تکمیلی فروش اینترنتی محصولات خود را از روز یکشنبه(۲۴ اسفند ماه) آغاز کند.

به گزارش ایلنا؛ با توجه به ظرفیت‌های اختصاص یافته و عدم تکمیل ظرفیت طرح‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دوازدهمین دوره فروش محصولات ایران‌خودرو، سایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۴ اسفند به روش فروش فوق‌العاده و با موعد تحویل ۹۰ روزه برای عموم فعال و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. 
امکان خرید برای افرادی که در روش اولویت‌بندی واریز وجه نموده‌اند، میسر نمی‌باشد. 
خودروهای قابل عرضه در این دوره از فروش شامل خانواده پژو ۲۰۷، تارا دستی V1P، تارا اتوماتیک، ری‌را، سورن پلاس، خانواده دنا و رانا پلاس هستند.  
حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال است و متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته، ازشرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا خرید داشته و فاکتور فروش به نامشان صادر شده باشد، نمی‌توانند در این طرح شرکت کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل