آغاز مرحله تکمیلی فروش اینترنتی ایرانخودرو از روز یکشنبه
شرکت ایرانخودرو در نظر دارد مرحله تکمیلی فروش اینترنتی محصولات خود را از روز یکشنبه(۲۴ اسفند ماه) آغاز کند.
به گزارش ایلنا؛ با توجه به ظرفیتهای اختصاص یافته و عدم تکمیل ظرفیت طرحهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دوازدهمین دوره فروش محصولات ایرانخودرو، سایت فروش اینترنتی ایرانخودرو به نشانی esale.ikco.ir از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۴ اسفند به روش فروش فوقالعاده و با موعد تحویل ۹۰ روزه برای عموم فعال و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
امکان خرید برای افرادی که در روش اولویتبندی واریز وجه نمودهاند، میسر نمیباشد.
خودروهای قابل عرضه در این دوره از فروش شامل خانواده پژو ۲۰۷، تارا دستی V1P، تارا اتوماتیک، ریرا، سورن پلاس، خانواده دنا و رانا پلاس هستند.
حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال است و متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته، ازشرکتهای ایرانخودرو و سایپا خرید داشته و فاکتور فروش به نامشان صادر شده باشد، نمیتوانند در این طرح شرکت کنند.