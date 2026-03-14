به گزارش ایلنا، فرحنازقلاسی، با اعلام خبر فوق گفت: عضویت سازمان ملی استاندارد ایران در چارچوب حوزه‌های انرژی بادی و فوتوولتائیک و برای تقویت حضور در ساز و کار‌های بین المللی ارزیابی انطباق و توسعه همکاری‌های فنی در زمینه تجهیزات و فناوری‌های انرژی‌های تجدید پذیر صورت گرفته است.