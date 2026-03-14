ایران عضو سیستم ارزیابی انطباق انرژی‌های تجدیدپذیر شد

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با اعلام رسمی دبیرخانه سیستم ارزیابی انطباق انرژی‌های تجدیدپذیر (IECRE System) وابسته به کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان عضو جدید در این سیستم بین المللی ثبت و معرفی شد.

به گزارش ایلنا، فرحنازقلاسی، با اعلام خبر فوق گفت: عضویت سازمان ملی استاندارد ایران در چارچوب حوزه‌های انرژی بادی و فوتوولتائیک و برای تقویت حضور در ساز و کار‌های بین المللی ارزیابی انطباق و توسعه همکاری‌های فنی در زمینه تجهیزات و فناوری‌های انرژی‌های تجدید پذیر صورت گرفته است.

وی افزود: این سومین سیستم ارزیابی انطباق IEC است که ایران به عضویت آن در می‌آید و نشان‌دهنده گسترش تعاملات بین‌المللی کشور در این حوزه است.  

گفتنی است: جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز در سایر سیستم‌های ارزیابی انطباق کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک از جمله (سیستم تجهیزات مورد استفاده در محیط‌های مستعد انفجار) و (سیستم آزمون و صدور گواهینامه تجهیزات و قطعات الکتریکی) عضویت داشته است.

