بورس انرژی در هفته پایانی سال فعال است/ ساعت معاملات اعلام شد
بورس انرژی ایران در هفته پایانی سال (۲۳ تا ۲۷ اسفند) برای معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا و اوراق سلف موازی استاندارد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و برای بازار فیزیکی از ساعت ۹ تا ۱۲ فعال است.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران؛ نحوۀ فعالیت بازارها و زمان انجام معاملات بورس انرژی ایران از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ لغایت پایان روز کاری چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ به شرح ذیل خواهد بود:
۱) معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا، و همچنین معاملات واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی قابل معامله (ETF) و معاملات اوراق سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ خواهد بود.
۲) فعالیت بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، مطابق انتشار برنامههای عرضه و با رعایت مقررات مرتبط، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳، همانند هفته قبل و از ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ برقرار خواهد بود.
۳) با عنایت به فعالیت شعب بانکی، امور مربوط به تسویه معاملات روزهای قبل با لحاظ شرایط و امکان انجام فرآیند تسویه از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳، همانند هفته قبل برقرار خواهد بود.