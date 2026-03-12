به هیچ وجه نوبتبندی و قطعی آب در تهران وجود ندارد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: مدیریت فشار آب در حال انجام است، اما به هیچ وجه بحثی برای قطعی و جیرهبندی آب تهران وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، علیرضا جزءقاسمی گفت: سیاست مدیریت فشار آب در طول روز همچنان ادامه دارد و این برنامه همانند گذشته در حال اجراست تا مصرف آب مدیریت شود.
وی افزود: این سیاست با هدف مدیریت مصرف فعلی و همچنین با نیمنگاهی به تابستان سال آینده دنبال میشود تا امکان تأمین مستمر آب برای همه مردم فراهم باشد.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به نقش همکاری شهروندان تأکید کرد: همکاری مردم میتواند تداوم این روند را تضمین کند و تا امروز نیز این همکاری انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی درباره احتمال قطع آب تصریح کرد: به هیچ وجه هیچ برنامهای برای قطع آب و جیرهبندی وجود ندارد.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: مدیریت فشار آب در حال انجام است، اما به هیچ وجه بحثی برای قطعی و جیرهبندی آب تهران وجود ندارد.